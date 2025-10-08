Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Rajasthan: अंता सीट पर पहली बार उपचुनाव, BJP-कांग्रेस में क्या है कॉमन फैक्टर? जानें संभावित दावेदारों के नाम

Anta Assembly By Election 2025: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

4 min read

बारां

image

Nirmal Pareek

Oct 08, 2025

BJP-Congress

पत्रिका फाइल फोटो

Anta Assembly By Election 2025: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 11 नवंबर 2025 को होने वाली वोटिंग के लिए अब 33 दिन शेष हैं और मतदाता अपने नए विधायक का चयन करने को तैयार हैं। यह सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी और तब से अब तक चार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।

खास बात यह है कि इस सीट ने तीन बार राजस्थान सरकार को मंत्री दिए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर दो-दो बार जीत हासिल कर चुके हैं और अब पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव ने दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की स्थिति पैदा कर दी है।

अंता सीट का इतिहास और महत्व

अंता विधानसभा सीट का गठन 2008 में हुआ था। इस सीट पर पहला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की और मंत्री बने। इसके बाद 2013 में बीजेपी ने बाहरी नेता प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारा, जिन्होंने जीत दर्ज की और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री बने। 2018 में प्रमोद जैन भाया ने फिर से इस सीट पर कब्जा जमाया और अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बने।

हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झालावाड़ जिले के कंवरलाल मीणा को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने प्रमोद जैन भाया को हराया। लेकिन कंवरलाल की विधायकी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई।

अंता सीट खाली होने की वजह?

बताते चलें कि 2023 में बीजेपी की जीत के बाद कंवरलाल मीणा को 2005 के एक पुराने मामले में सजा सुनाई गई। उन पर उपसरपंच चुनाव के दौरान एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी।

इसके बाद कंवरलाल ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया और 1 मई 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कंवरलाल ने सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की, लेकिन इसमें कई कानूनी अड़चनें हैं। अब चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है।

बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति

अंता सीट का इतिहास बताता है कि कोई भी पार्टी लगातार दो बार यहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतकर 2023 में हारी हुई सीट को वापस लेने की कोशिश में है। दूसरी ओर, बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। दोनों पार्टियों के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।

कांग्रेस के दावेदार

कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भाया का इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार है और वह पहले भी दो बार इस सीट से जीत चुके हैं। दूसरा नाम रामचरण मीणा का है, जो अंता विधानसभा क्षेत्र के भटवाडा गांव के रहने वाले हैं और पूर्व जिला प्रमुख रह चुके हैं।

इसके अलावा, नरेश मीणा ने भी कांग्रेस नेतृत्व से टिकट की मांग की है। नरेश ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से टिकट देने की अपील की है और अपने लंबे समय तक पार्टी के प्रति समर्पण का हवाला दिया है। नरेश मीणा ने कहा कि मेरे पिता 2000 में बारां में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे। मैंने 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के टिकट पर छात्रसंघ महासचिव का चुनाव जीता।

उन्होंने कहा कि 2023 में मैंने छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 45,000 वोट हासिल किए। 2024 में दौसा लोकसभा और देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव में भी टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला। अब मैं अंता उपचुनाव के लिए टिकट मांग रहा हूं। उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर कोटा संभाग में कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप भी लगाया।

बीजेपी के दावेदार

बीजेपी में टिकट के लिए दावेदारों की लंबी सूची है। स्थानीय कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। हालांकि, अंता सीट पर अब तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह की पसंद के नेता ही उम्मीदवार बने हैं। बीजेपी के प्रमुख दावेदारों में आनंद गर्ग, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, अंता प्रधान प्रखर कौशल, बारां प्रधान मोरपाल सुमन, पूर्व राज्यमंत्री प्रेम नारायण गालव के बेटे जयेश गालव और कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष प्रवीण गालव शामिल हैं।

इसके अलावा, बीजेपी कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा को भी टिकट दे सकती है। पार्टी कंवरलाल की सजा के बाद सहानुभूति फैक्टर का फायदा उठाने की रणनीति बना सकती है। वहीं, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का नाम भी चर्चा में है, हालांकि उनके चुनाव लड़ने की संभावना कम बताई जा रही है।

अशोक गहलोत का दावा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंता उपचुनाव को लेकर आत्मविश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि हम अंता का चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले भी उम्मीदवार रहे हैं। अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आ रहे हैं और जल्द ही उम्मीदवार के नाम पर फैसला हो जाएगा। इसके बाद पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी और हम यह सीट जीत लेंगे। नरेश मीणा के बारे में गहलोत ने कहा कि नरेश को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उनका लंबा करियर है, लेकिन उन्हें गुस्से पर काबू रखना होगा। शांत दिमाग से काम करेंगे तो उनका भविष्य उज्ज्वल है।

विधानसभा सीट पर मतदाता

अंता विधानसभा सीट पर कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। हाल ही में मतदाता सूची में 1,336 नए मतदाता जोड़े गए हैं। यह बढ़ी हुई मतदाता संख्या उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

BJP-कांग्रेस में कॉमन फैक्टर

अंता सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक कॉमन फैक्टर रहा है- दोनों पार्टियों ने इस सीट पर कई बार बाहरी नेताओं को उतारा है। बीजेपी ने प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा जैसे बाहरी नेताओं को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया जैसे मजबूत स्थानीय चेहरों पर दांव लगाया। इस बार भी बीजेपी बाहरी नेता को उतार सकती है, जबकि कांग्रेस स्थानीय चेहरों पर भरोसा जता रही है।

इस सीट पर उपचुनाव का महत्व

यह उपचुनाव न केवल अंता के लिए बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस सीट को बचाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि कांग्रेस इसे जीतकर 2023 की हार का बदला लेना चाहती है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, और कार्यकर्ता जमकर प्रचार में जुट गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव से पहले नरेश मीणा को गहलोत ने दी सलाह, बोले- ‘लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं..’
जयपुर
Ashok Gehlot and Naresh Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 05:53 pm

Hindi News / Patrika Special / Rajasthan: अंता सीट पर पहली बार उपचुनाव, BJP-कांग्रेस में क्या है कॉमन फैक्टर? जानें संभावित दावेदारों के नाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

World Mental Health Day 2025 : वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर अपनाएं ये 5 आसान टिप्स, तनाव रह सकता है कोसों दूर

World Mental Health Day 2025
Patrika Special News

करवा चौथ से ठीक पहले शुक्र ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश: जानिए किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत

shukra gochar
Patrika Special News

बिहार की सियासत में बाहुबल का तड़का पुराना, जानिए कौन से बाहुबली अब किस खेमे से चुनावी दंगल में उतरेंगे

बिहार के बाहुबली
Patrika Special News

Floating School: बाढ़ में भी नहीं छूटता किताबों का साथ, बांग्लादेश में नाव वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, भारत में भी हुए कई प्रयास

Floating School in Bangladesh
Patrika Special News

कुंडी पत्थर से बनी अद्भुत मूर्तियां, किल्लेकोड़ा ने छत्तीसगढ़ में बनाई अपनी अलग पहचान, जानें क्या है खास?

कुंडी पत्थर से बनी अद्भुत मूर्तियां (Photo source- Patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.