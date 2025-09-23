भरतपुर के मोती महल में झंडा विवाद: किसने सुलगाई ये आग? कौन हैं गेट तोड़कर घुसने वाले मनुदेव सिनसिनी?

विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मोती महल पर राष्ट्रीय ध्वज लगने के बाद हम रियासतकालीन झंडा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उस पर हनुमान भगवान का चित्र है। इसे तिरंगे के नीचे लगाना उचित नहीं था। लेकिन मैं यह कहता हूं कि न तो मनुदेव को कुछ होगा और न ही किसी और को। मैंने एसपी से बात कर ली है। विश्वेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मोती महल उनके पुरखों का है और वहां रियासतकालीन झंडा जरूर लगेगा।