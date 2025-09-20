राजस्थान BJP में कहां अटक गई संगठन विस्तार की लिस्ट, क्या आ रही हैं अड़चनें? यहां जानें इनसाइड स्टोरी

इससे पहले, सोशल मीडिया पर बीजेपी की कथित कार्यकारिणी की एक सात पेज की सूची वायरल हुई थी, जिसमें 38 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। इस सूची में 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 10 मंत्री, 1 कार्यालय मंत्री, 1 कार्यालय प्रभारी, 6 प्रवक्ता, 1 आईटी संयोजक, 1 आईटी सह-संयोजक, 1 सोशल मीडिया संयोजक, 1 सोशल मीडिया सह-संयोजक, 1 प्रकोष्ठ संयोजक और 1 मीडिया सह-संयोजक के नाम थे। इस सूची के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया था, क्योंकि इसमें कई अप्रत्याशित नाम शामिल थे।