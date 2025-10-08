Patrika LogoSwitch to English

Floating School: बाढ़ में भी नहीं छूटता किताबों का साथ, बांग्लादेश में नाव वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, भारत में भी हुए कई प्रयास

Floating School Story: बांग्लादेश में बाढ़ से त्रस्त इलाके में मोहम्मद रिजवान ने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने नाव पर ही स्कूल बना दिया। इन स्कूलों में 2 हजार से ज्यादा बच्चे शि​क्षा ले रहे हैं। कौन हैं रिजवान और कैसे दिया इस काम को अंजाम, जानिए।

भारत

image

Swatantra Mishra

Oct 08, 2025

Floating School in Bangladesh

बांग्लादेश के नौका स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे (Courtesy: SSS)

Floating School in Bangladesh: भारत की तरह बांग्लादेश भी नदियों का देश है। बांग्लादेश भी बाढ़ की समस्या से हर साल दो-चार होता रहता है। बाढ़ की चपेट में आने पर सड़क और गांव से स्कूल तक पहुंचना मुश्किल या असंभव सा हो जाता है। ऐसे में बांग्लादेश के एक शख्स ने पानी में तैरती हुई नौका पर पूरा स्कूल बना दिया और एक नई इबारत लिख डाली।

कौन हैं मोहम्मद रिजवान जिन्होंने कर दिखाया ये काम

इस स्कूल के संस्थापक और येल विश्वविद्यालय के फेलो रिजवान का कहना है कि सौर ऊर्जा से संचालित "तैरते स्कूल" यह तय करते हैं कि बाढ़ के बावजूद भी बच्चों के हाथों से किताब नहीं छूटे। भारत में भी बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए तरह-तरह के व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। भारत में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गिजुभाई बधेका के प्रयास सराहनीय हैं। भारत में कई जगहों पर पटरी वाले स्कूल, फ्लाईओवर के नीचे सायंकालीन स्कूल चलाए जाते हैं।

बांग्लादेश के बाढ़ग्रस्त इलाके में नाव पर चलता है स्कूल (Photo Courtesy: SSS)

स्कॉलरशिप के पैसों से शुरू किया दुनिया का पहला तैरता स्कूल

मोहम्मद रिजवान ने शिधुलाई स्वनिर्वर संस्था (Shidhulai Swanirvar Sangstha) बनाई और वर्ष 2002 में दुनिया के सामने पहली तैरती हुई स्कूल अवधारणा को लागू किया। उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति की राशि के 500 डॉलर रुपये से से फ्लोटिंग स्कूल की शुरूआत की थी। ये स्कूल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चालित हैं। मोहम्मद रिजवान पेशे से आर्किटेक्ट हैं।

नौका स्कूल में पढ़ते हैं 2 हजार से ज्यादा बच्चे

पश्चिमी बांग्लादेश के इस स्कूल में पढ़ने वाले 2240 छात्र हर सुबह अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर नौका वाली स्कूल का इंतजार करते हैं। स्कूल उनके दरवाजे तक आकर उन्हें पठन-पाठन की दुनिया में ले जाता है। बांग्लादेश के चालन बील क्षेत्र में 100 नावें कक्षाओं के रूप में काम करती हैं। इन स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई हैं। ये स्कूल नदी किनारे के गांवों का दौरा करती हुई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम शानदार तरीके से कर रही हैं।

Photo Courtesy: SSS

तीन पालियों में चलता है स्कूल

ये स्कूल सप्ताह में छह दिन और रोजाना तीन पालियों में चलाया जाता है। एक पाली तीन घंटे की होती है। यहां बच्चों को बंगला, गणित और सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों के चलते चालन बील के 26 वर्ग किलोमीटर के बाढ़ग्रस्त इलाके में बच्चों की शिक्षा जारी रह पाई है।

यहां हेल्थ क्लीनिक भी चलाया जाता है

नौका वाली स्कूलों में पुस्तकालय और हेल्थ क्लीनिक भी चलाए जा रहे हैं। इस परियोजना के चलते अबतक 22,000 से ज़्यादा छात्र स्नातक हो चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की संस्था शिधुलाई स्वनिर्वर ने बच्चों की शिक्षा के लिए इस साल यूनेस्को का कन्फ्यूशियस साक्षरता पुरस्कार जीता है।

सौर ऊर्जा से चलते हैं कम्प्यूटर और बल्ब

ये नौका वाले स्कूल स्थानीय लकड़ी से बनी होती हैं। इनमें बेंच, ब्लैकबोर्ड और किताबों की अलमारियां लगी हैं। सौर पैनलों से बिजली के बल्ब और कम्प्यूटर चलते हैं।

बाढ़ विस्थापितों का सहारा बन जाते हैं ये स्कूल

एसएसएस के वरिष्ठ प्रबंधक मधुसूदन करमाकर का कहना है कि फ़िलहाल, हमारे 26 नाव स्कूलों में 2,240 छात्र नामांकित हैं। अब तक 22,500 से ज़्यादा छात्र स्नातक हो चुके हैं और भीषण बाढ़ के दौरान ये नावें विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय का भी काम करती हैं।"

Photo Courtesy: SSS

बच्चे और उनके अभिभावक रिजवान को मानते हैं अपना नायक

इन इलाकों के बच्चों के अभिभावक मोहम्मद रिजवान को अपना नायक मानते हैं। उनका मानना है कि यहां के ज्यादातर उम्रदराज लोगों को कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला लेकिन उनके बच्चे इन नौका स्कूल में अपना भविष्य संवार रहे हैं।

बांग्लादेश के नौका स्कूलों से मिली इन देशों को प्रेरणा

शिधुलाई स्वनिर्वर संस्था प्रबंधन का मानना है​ कि दो दशक से ज्यादा समय से चलाए जा रहे नौका स्कूल से प्रेरणा पाकर नाइजीरिया, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे देशों में बाढ़ वाले क्षेत्रों में ऐसे नौका वाले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं।

सावित्रीबाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए झेली यातनाएं

भारत में भी बच्चे और बच्चियों की शिक्षा को लेकर कई लोगों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल के दरवाजे खोले। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। इस स्कूल में सभी जातियों की बच्चियों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिला। तत्काली समाज के मर्दवादी लोगों ने सावित्रीबाई को लड़कियों को शिक्षित नहीं करने देने के लिए तरह-तरह की यातनाएं दी। स्कूल पहुंचने के रास्ते में उनपर कीचड़ और गोबर फेंकते। यही वजह है कि सावित्रीबाई अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं। वह स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ वाली साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनकर लड़कियों को शिक्षित करने में लग जाती थीं।

सावित्रीबाई फुले (Image: ChatGPT)

भारत में मोंटेसरी शिक्षा लागू करवाने में गिजुभाई का प्रयास अहम

देश को आजादी हासिल होने से पहले बच्चों की शिक्षा को लेकर गिजुभाई बधेका का प्रयास उल्लेखनीय है। भारत में मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को लागू करवाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर बच्चों की शिक्षा के लिए बाल मंदिर की स्थापना की। उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य भी रचे। बच्चे उनकी बड़ी मूंछों के कारण उन्हें मूंछली मां नाम से बुलाते थे। वे मानते थे कि बच्चों का विकास उनकी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार होना चाहिए।

गिजुभाई बधेका (Image Created : Perpexility

महात्मा गांधी ने भी वाल्मीकि कॉलोनी के बच्चों को दी थी शिक्षा

देश को आजादी मिलने से पहले 1946 में महात्मा गांधी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में लगभग 7 महीने रहे। उन्होंने यह देखा कि इस बस्ती में लोगों के बीच पढ़ाई, लिखाई का माहौल नहीं है। उन्होंने बस्ती के लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को मेरे पास भेजो, उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। गांधीजी की कक्षा बस्ती के 30 बच्चों से शुरू हुई। धीरे-धीरे वहां गोल मार्केट, पहाड़गंज, इरविन रोड व आसपास के इलाके के बच्चे भी पढ़ने के लिए पहुंचने लगे। बहुत जल्दी बच्चों की संख्या बढ़कर 75 हो गई।

महात्मा गांधी (Image Created: Perplexity)

Updated on:

08 Oct 2025 04:18 pm

Published on:

08 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / Patrika Special / Floating School: बाढ़ में भी नहीं छूटता किताबों का साथ, बांग्लादेश में नाव वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, भारत में भी हुए कई प्रयास

