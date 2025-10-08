Floating School: बाढ़ में भी नहीं छूटता किताबों का साथ, बांग्लादेश में नाव वाले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, भारत में भी हुए कई प्रयास

भारत में भी बच्चे और बच्चियों की शिक्षा को लेकर कई लोगों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश में लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल के दरवाजे खोले। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए देश का पहला स्कूल 1848 में पुणे में खोला था। इस स्कूल में सभी जातियों की बच्चियों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार मिला। तत्काली समाज के मर्दवादी लोगों ने सावित्रीबाई को लड़कियों को शिक्षित नहीं करने देने के लिए तरह-तरह की यातनाएं दी। स्कूल पहुंचने के रास्ते में उनपर कीचड़ और गोबर फेंकते। यही वजह है कि सावित्रीबाई अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं। वह स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ वाली साड़ी उतारकर दूसरी साड़ी पहनकर लड़कियों को शिक्षित करने में लग जाती थीं।