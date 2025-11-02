जब Ford ने कहा था- भारत जैसे बाजारों में पैसे नहीं लगा सकते, आखिर अब फिर निवेश करने को क्यों तैयार हुई कंपनी

इसके अलावा, तमिलनाडु में फोर्ड को उसके बजट में कुशल ऑटो वर्कर्स भी मिल जाएंगे। प्लांट लगाने की एक और बड़ी वजह है। अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर में भारत वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसके अलावा, नए प्लांट लगाकर कंपनी अपने कॉम्पटीटर को भी पूरी तरह से टक्कर देने के मूड में है।