Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को जेल से ‘घर’ में किया जाएगा शिफ्ट, वरिष्ठ मंत्री ने कहा- वहां वह लूडो भी खेल सकेंगे

बुशरा बीबी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान खान से मिलने की अनुमति दे दी। इमरान की बहन अलीमा खान भी जेल में उनसे मिलने जाती हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कई बार उन्हें पुलिस ने मिलने से रोक दिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ज़हीर अब्बास और नईम हैदर पंजुथा सहित उनकी कानूनी टीम के सदस्य अक्सर उनसे मिलने आते रहे हैं। अदालत द्वारा अनुमोदित आगंतुक सूची के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम स्वाति, हामिद खान और उमर अयूब जेल में उनसे मुलाकात करते रहे हैं। इस बारे में इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने संयुक्त राष्ट्र में अपील की है और कुछ महीने पहले अमेरिका में ट्रम्प के एक सहयोगी से मुलाकात की है।