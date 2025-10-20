गाजा युद्धविराम का काला साया: हमास की साजिश से टूटा अमन का सपना, ट्रंप की जीत पर भी खतरा मंडराया!

Gaza Ceasefire Breaking: गाजा में मुश्किल से कायम हुई शांति (Gaza Ceasefire Breaking) अब दरकने लगी है। सिर्फ एक हफ्ते बाद ही हालात बिगड़ गए हैं। रविवार को इजरायल ने गाजा को भोजन और दवाओं की मदद रोक दी और हवाई हमले शुरू कर दिए। वजह? हमास के लड़ाकों ने दो इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी। ये घटना बताती है कि युद्धविराम कितना नाजुक था। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों ने साफ कह दिया कि जब तक हमास सत्ता में है, वे गाजा (Hamas Blamed Gaza) के पुनर्निर्माण के लिए एक भी पैसा नहीं देंगे। हमास की क्रूरता के चलते गाजा के लोगों का भविष्य अभी अंधेरे में ही नजर आ रहा है, लेकिन पूरी जंग फिर शुरू होने की संभावना भी कम है। ट्रंप की डील (Trump Gaza Peace Deal) पर संकट गहरा गया है। इधर हमास अपने ही फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस उन्हें बचाने के लिए गाजा जा रहे हैं! यह सबकुछ ट्रंप प्रशासन की मेहनत को चुनौती दे रहा है।