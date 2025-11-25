Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

ग्राउंड रिपोर्ट : मंदिर के टूटे पिलर दे रहे गवाही! 525 साल पहले गोवा में यहां था हिंदू टेंपल, चर्च बना पर हो गया ‘शापित’

Three King Church Goa : गोवा में कई मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाने की बात कही जाती है। पत्रिका टीम ने एक ऐसे ही जगह की पड़ताल की जहां पर करीब 500 साल पहले एक हिंदू मंदिर था। आइए, पत्रिका स्पेशल में पूरी कहानी पढ़ते हैं-

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Nov 25, 2025

Ground Report, Three King Church Goa, 500 year old Hindu Temple In Goa,

थ्री किंग चर्च की तस्वीर | Photo- Patrika

गोवा/पणजी. कहते हैं कि सच को ना दफनाया, जलाया या मिटाया नहीं जा सकता है। करीब 525 साल पुराना ये मंदिर के टूटे पिलर का ढांचा यही कह रहा है। जो दक्षिण गोवा के कांसौलिम गांव के मांडवी नदी के किनारे स्थिति है। पत्रिका टीम से रवि कुमार गुप्ता ने ग्राउंड (Patrika Ground Report) पर जाकर इस बात की जांच-पड़ताल की। आइए 'पत्रिका स्पेशल' में पढ़ते हैं मंदिर के टूटने और थ्री किंग चर्च के बनने की कहानी क्या है।

Three King Church : गोवा के सबसे पुराने चर्चों में से एक

साल 1498 में वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे। इसके बाद ही पुर्तगाली व्यापारिक और सैन्य विस्तार करने लगे थे। गोवा में पुर्तगालियों का दबदबा रहा। इनसे पहले यहां पर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और कदम्ब वंश थे। गोवा की इतिहासकार अमरीन शेख बताती हैं कि विजनगरम सम्राज्य ने यहां पर बहुत सारे मंदिर बनाए थे। पर, पुर्तगालियों ने तोड़कर वहां चर्च बनवाए, जिसमें से एक है- "थ्री किंग चर्च"। ये चर्च गोवा के सबसे पुराने चर्चों में से एक है जिसका निर्माण 1599 में किया गया था।

मंदिर का टूटा ढांचा दे रहा गवाही

अमरीन शेख यह भी कहती हैं, हमारे दादा-दादी इस मंदिर के बारे में बताया करते थे। आसपास के लोग भी इसकी कहानी कहते हैं। इसके अलावा चर्च की सीढ़ियों के पास ही मंदिर के टूटे पिलर आज भी मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां पर कभी मंदिर हुआ करता था। जिसको तोड़कर इस चर्च का निर्माण कराया गया।

किस भगवान का मंदिर अभी तक स्पष्ट नहीं?

अमरीन से पूछा गया कि यहां पर किस देवी या देवता का मंदिर था तो इस पर वो कहती हैं कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पर, आसपास के लोगों के अनुसार, देवी मंदिर हुआ करता था।

स्थानीय लोगों का भी मंदिर होने का दावा

वहां पर मौजूद कई लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई। सबने ये साफ तौर पर कहा कि यहां पर मंदिर था। इतना ही नहीं, ये मंदिर टूटने का ही श्राप है कि चर्च बनने के बाद शापित हो गया। इसे 'हॉन्टेड चर्च' कहते हैं।

'गोवा की गंगा' किनारे था ये मंदिर

कांसौलिम गांव एक नदी के किनारे बसा है। इसे मांडवी नदी कहते हैं। ये मीठे पानी की नदी है। गोवा के लोग इसे जीवनदायी भी मानते हैं। अमरीन कहती हैं कि ये 'गोवा की गंगा' है। जिसके किनारे कभी मंदिर था और आज चर्च मौजूद है। बता दें, केवल यही मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज है कि पुर्तगालियों ने कईयों मंदिरों को तोड़ा था।

ये भी पढ़ें

राम मंदिर ध्वजारोहण आज: कोविदार वृक्ष से जुड़ी विरासत लाएगी त्रेता युग की स्मृतियां, पीएम मोदी दबाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बटन
अयोध्या
ayodhya ram mandir kovidar flag hoisting history meaning pm modi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राम मंदिर

Special

Published on:

25 Nov 2025 02:31 pm

Hindi News / Patrika Special / ग्राउंड रिपोर्ट : मंदिर के टूटे पिलर दे रहे गवाही! 525 साल पहले गोवा में यहां था हिंदू टेंपल, चर्च बना पर हो गया ‘शापित’

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

लाल–काला–सफेद–हरा चावल उगाकर बनाई पहचान… ध्रुवराम की अनोखी खेती, HMT से कमा रहे लाखों..

लाल–काला–सफेद–हरा चावल उगाकर बनाई पहचान... ध्रुवराम की अनोखी खेती, HMT से कमा रहे लाखों(photo-patrika)
Patrika Special News

बचा हुआ खाना टर्की-क्रैनबेरी को ग्रिल्ड चीज़ में डालो, 10 मिनट में बन जाएगा ऐसा सैंडविच कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

Thanksgiving Leftover Grilled Cheese
Patrika Special News

हमारा 'धरम' अब यादों में... एक दिग्गज कलाकार की अनसुनी दास्तां

Dharmendra
मनोरंजन

अफ्रीका के सिख क्यों जान निसार करते रहे धर्मेंद्र पर

Dharmendra
मनोरंजन

Dharmendra and Dilip Kumar: जब अपने ‘भगवान’ के घर पिटते-पिटते बचे धर्मेन्द्र

Dharmendra and Dilip Kumar
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.