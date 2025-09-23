Headache Warning Stroke Heart Attack : मामूली सिरदर्द बन सकता है बड़ी खतरे की घंटी, लापरवाही न करें, कार्डियोलॉजिस्ट

Headache Warning Stroke Heart Attack : हर किसी को कभी न कभी सिरदर्द होता है और ये सिरदर्द सामान्य लग सकता है। लेकिन ये कभी-कभी ये दर्द परेशान करने वाला, दर्दनाक भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये लोगों में घबराहट पैदा नहीं करते, ज्यादातर लोग बस दर्द निवारक दवा लेकर अपने आप चलने लगते हैं, यही तो सोचते हैं। हालांकि, दुर्लभ मामलों में, सिरदर्द किसी और गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे हार्ट का दौरा (Heart Attack) या स्ट्रोक।
सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी का कहना है कि यह बहुत दुर्लभ है और अगर किसी व्यक्ति को अचानक या असामान्य सिरदर्द होता है, खासकर सीने में दर्द, पसीना आना या थकान के साथ, तो चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है।
डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने बताया दिल का दौरा (Heart Attack) आमतौर पर हल्के सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, या जबड़े या बांहों तक फैलने वाले दर्द जैसे चेतावनी संकेतों के साथ आता है। लेकिन दुर्लभ मामलों में सिरदर्द वास्तव में एक स्पष्ट लक्षण हो सकता है। इसे चिकित्सकीय रूप से कार्डियक सेफेलजिया कहा जाता है जो हार्ट में ब्लड के प्रवाह में कमी के कारण होने वाला एक प्रकार का सिरदर्द है।
दर्द आमतौर पर गंभीर होता है और सामान्य दर्द निवारक दवाएं मदद नहीं करतीं। यह सामान्य सिरदर्द से अलग महसूस हो सकता है, अक्सर गर्दन में दर्द, मतली या चक्कर आने के साथ। इस प्रकार का सिरदर्द आमतौर पर हार्ट डिजीज का इलाज होने के बाद ठीक हो जाता है।
ताइवान सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित एक केस स्टडी, जिसका शीर्षक है, "हार्ट अटैक कॉज़ हेड-ऐक - कार्डिएक सेफेलजिया", एक ऐसी महिला का वास्तविक मामला प्रस्तुत करती है, जिसे हार्ट अटैक के कोई अन्य लक्षण नहीं थे, बस सिरदर्द था। केस स्टडी में एक 70 वर्षीय महिला के दुर्लभ उदाहरण का वर्णन किया गया है, जिसे हार्ट अटैक हुआ था और जो सीने में दर्द के बिना केवल गर्दन में तेज दर्द और सिरदर्द के रूप में प्रकट हुआ था।
यह स्थिति, जिसे कार्डिएक सेफेलजिया कहा जाता है, दुर्लभ लेकिन गंभीर है। हार्ट का इलाज करने के बाद सिरदर्द ठीक हो गया, जिससे इस संबंध की पुष्टि होती है। चिकित्सक बताते हैं कि डायबिटिज या हाई ब्लड प्रेशर जैसे जोखिम वाले रोगियों में, तीव्र, असामान्य सिरदर्द दिल के दौरे का एक प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है और इसके लिए आपातकालीन हार्ट जांच की आवश्यकता होती है।
डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने कहा, कई बार सिरदर्द और स्ट्रोक (Stroke) का गहरा रिश्ता होता है। खासकर जब दिमाग में ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक होता है, तो अचानक और बहुत तेज सिरदर्द पहला संकेत हो सकता है। डॉक्टर इसे जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द कहते हैं। यह सिरदर्द अचानक शुरू होता है और इसके साथ उल्टी आने का मन, धुंधली नजर, शरीर में सुन्नपन, बोलने में दिक़्क़त या कंफ्यूज़न भी हो सकता है। यहां तक कि छोटे स्ट्रोक (जिन्हें ट्रांज़िएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं) भी थोड़ी देर के लिए सिरदर्द और दूसरे न्यूरोलॉजिकल लक्षण ला सकते हैं।
माइग्रेन से पीड़ित लोगों, खासकर जिनमें संवेदी गड़बड़ी शामिल है, को स्ट्रोक (Stroke) और हृदय रोग का थोड़ा अधिक खतरा होता है। हालाँकि अधिकांश माइग्रेन के दौरे खतरनाक नहीं होते, डॉक्टर माइग्रेन से पीड़ित लोगों को उच्च रक्तचाप, धूम्रपान और कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर नज़र रखने जैसे अन्य जोखिम कारकों को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं।
ज्यादातर सिरदर्द हृदय संबंधी समस्याओं से जुड़े नहीं होते, फिर भी कुछ चेतावनी संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।
अगर सिरदर्द पहले हुए सिरदर्द से अलग महसूस हो रहा है, कमज़ोरी, सुन्नपन, बिना किसी कारण के थकान और चक्कर आने जैसे अन्य लक्षणों के साथ। सिरदर्द अचानक और गंभीर रूप से होता है। यह सामान्य दवाओं से ठीक नहीं होता।