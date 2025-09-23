Headache Warning Stroke Heart Attack : मामूली सिरदर्द बन सकता है बड़ी खतरे की घंटी, लापरवाही न करें, कार्डियोलॉजिस्ट

डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने कहा, कई बार सिरदर्द और स्ट्रोक (Stroke) का गहरा रिश्ता होता है। खासकर जब दिमाग में ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक होता है, तो अचानक और बहुत तेज सिरदर्द पहला संकेत हो सकता है। डॉक्टर इसे जिंदगी का सबसे बुरा सिरदर्द कहते हैं। यह सिरदर्द अचानक शुरू होता है और इसके साथ उल्टी आने का मन, धुंधली नजर, शरीर में सुन्नपन, बोलने में दिक़्क़त या कंफ्यूज़न भी हो सकता है। यहां तक कि छोटे स्ट्रोक (जिन्हें ट्रांज़िएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं) भी थोड़ी देर के लिए सिरदर्द और दूसरे न्यूरोलॉजिकल लक्षण ला सकते हैं।