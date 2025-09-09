Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

Himachal Pradesh : 7 फीसदी से Full Literacy हासिल करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ हिमाचल, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9%

Himachal Pradesh Declared Fully Literate State: हिमाचल प्रदेश को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने एक समारोह के दौरान राज्य की इस उपलब्धि की घोषणा की। हिमाचल में 99.30 प्रतिशत लोग साक्षर हो चुके हैं। India&#8217;s literacy rate rose: केंद्रीय शिक्षा मंत्री [&hellip;]

भारत

Swatantra Mishra

Sep 09, 2025

Himachal Pradesh full literate state
हिमाचल प्रदेश बना पूर्ण साक्षरता दर वाला राज्य (Photo: Patrika)

Himachal Pradesh Declared Fully Literate State: हिमाचल प्रदेश को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने एक समारोह के दौरान राज्य की इस उपलब्धि की घोषणा की। हिमाचल में 99.30 प्रतिशत लोग साक्षर हो चुके हैं।

India's literacy raterose: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है।

मुख्यमंत्री ने 'उल्लास' कार्यक्रम में राज्य के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल ने समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के समय राज्य की लगभग 7 प्रतिशत आबादी साक्षर थी। अब राज्य में साक्षरता दर 99.30 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो राष्ट्रीय 95 प्रतिशत के मानक को पार कर गया है।

छात्र और शिक्षक अनुपात के मामले देश में नंबर 1 है हिमाचल

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में देश में पहले स्थान पर है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसमें और सुधार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "सरकारी संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में तब्दील किया जाएगा और विश्वस्तरीय शैक्षिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।"

मिजोरम दूसरा सबसे साक्षर प्रदेश

केरल देश का सबसे पहला शत प्रतिशत साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बना। यह उपलब्धि केरल ने 1991 में ही हासिल कर लिया। हालांकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) 2023-24 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 98.2% साक्षरता दर के साथ मिज़ोरम सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य बना था लेकिन अब हिमाचल नंबर वन गया। केरल अब 95.3% साक्षरता दर के साथ पांचवें स्थान पर है। हालांकि केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटली साक्षर राज्य बन चुका है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे साक्षर लक्षद्वीप है। यहां साक्षरता दर 97.3% है।

मिजोरम ने 14 वर्षों में हासिल की अनुकरणीय उपब्धि

मिज़ोरम में 2011 की जनगणना के समय 91.33% आबादी साक्षर थी लेकिन निरंतर शिक्षा अभियानों और समुदाय-संचालित पहलों के माध्यम के जरिए मिजोरम ने खुद को देश का सबसे साक्षरता हासिल करने वाला प्रदेश बना दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Patrika Special / Himachal Pradesh : 7 फीसदी से Full Literacy हासिल करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ हिमाचल, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9%

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.