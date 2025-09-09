Himachal Pradesh : 7 फीसदी से Full Literacy हासिल करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ हिमाचल, भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9%

केरल देश का सबसे पहला शत प्रतिशत साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बना। यह उपलब्धि केरल ने 1991 में ही हासिल कर लिया। हालांकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) 2023-24 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 98.2% साक्षरता दर के साथ मिज़ोरम सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य बना था लेकिन अब हिमाचल नंबर वन गया। केरल अब 95.3% साक्षरता दर के साथ पांचवें स्थान पर है। हालांकि केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटली साक्षर राज्य बन चुका है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे साक्षर लक्षद्वीप है। यहां साक्षरता दर 97.3% है।