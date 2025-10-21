गाजा युद्धविराम के बाद कतर की कूटनीति चमकी: क्या वैश्विक मंच पर नई पहचान बनेगी

Gaza Ceasefire: कतर ने गाजा में युद्धविराम (Gaza Ceasefire) करा कर वैश्विक मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इजराइल के हालिया हमले (Israel-Hamas Talks) के बाद भी, इस छोटे से खाड़ी देश ने कूटनीति पर जोर देते हुए न केवल गाजा में शांति स्थापित की, बल्कि अमेरिका-वेनेजुएला जैसे तनावपूर्ण मुद्दों (U.S.-Venezuela Relations) पर भी मध्यस्थता शुरू की। पिछले महीने दोहा में इजराइली हमले के बावजूद, कतर ने हमास के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया और गाजा में युद्धविराम कराया। इस सफलता ने कतर ( Qatar Diplomacy) को वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया। कतर अब अफगानिस्तान में अमेरिकी कैदियों की रिहाई, रूस-यूक्रेन कैदी अदला-बदली और कांगो-रवांडा शांति वार्ता जैसे नौ वैश्विक मुद्दों पर काम कर रहा है।