Patrika Special News

गाजा युद्धविराम के बाद कतर की कूटनीति चमकी: क्या वैश्विक मंच पर नई पहचान बनेगी

Gaza Ceasefire: कतर ने गाजा युद्धविराम की सफल मध्यस्थता से वैश्विक कूटनीति में अपनी साख बढ़ाई है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 21, 2025

Gaza Ceasefire

कतर ने गाजा युद्धविराम में भूमिका निभाई। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)

Gaza Ceasefire: कतर ने गाजा में युद्धविराम (Gaza Ceasefire) करा कर वैश्विक मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इजराइल के हालिया हमले (Israel-Hamas Talks) के बाद भी, इस छोटे से खाड़ी देश ने कूटनीति पर जोर देते हुए न केवल गाजा में शांति स्थापित की, बल्कि अमेरिका-वेनेजुएला जैसे तनावपूर्ण मुद्दों (U.S.-Venezuela Relations) पर भी मध्यस्थता शुरू की। पिछले महीने दोहा में इजराइली हमले के बावजूद, कतर ने हमास के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया और गाजा में युद्धविराम कराया। इस सफलता ने कतर ( Qatar Diplomacy) को वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया। कतर अब अफगानिस्तान में अमेरिकी कैदियों की रिहाई, रूस-यूक्रेन कैदी अदला-बदली और कांगो-रवांडा शांति वार्ता जैसे नौ वैश्विक मुद्दों पर काम कर रहा है।

अमेरिका-वेनेजुएला तनाव में भूमिका

कतर ने वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संचार के रास्ते खोलने की कोशिश की है। जुलाई में, कतर की मध्यस्थता से 10 अमेरिकी कैदियों को 250 वेनेजुएलावासियों के बदले रिहा किया गया। हालांकि, ट्रम्प प्रशासन के सैन्य दबाव बढ़ाने से यह प्रयास जटिल हो गया है। फिर भी, कतर ने संवाद के रास्ते खुले रखे हैं।

इजराइली हमले का असर

इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया, जिसमें कतर के एक नागरिक की मौत हुई। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने इसे “विश्वासघाती” बताया और इजराइल पर “राज्य आतंकवाद” का आरोप लगाया। इस हमले ने कतर की कूटनीति पर सवाल उठाए, लेकिन देश ने इसे अपनी मध्यस्थता को और मजबूत करने के अवसर में बदला।

अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते

कतर ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूती दी है। बाइडन प्रशासन के दौरान अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में कतर की मदद को “निर्णायक” माना गया था। ट्रंप प्रशासन ने भी कतर के साथ रक्षा समझौतों और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा दिया। कतर ने 2017 के नाकाबंदी संकट के बाद से खुद को अमेरिका के लिए अपरिहार्य साझेदार बनाया है।

भविष्य की संभावनाएं

गाजा युद्धविराम अभी भी अस्थिर है। इजराइल ने पहले चरण में हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाया, और दूसरा चरण, जिसमें हमास को निरस्त्र करना शामिल है, चुनौतीपूर्ण है। कतर की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वह भविष्य में अधिक सावधानी बरतेगा। कतर के सामरिक मामलों के मंत्री अली अल-थवाडी की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि देश अपनी कूटनीति को और पेशेवर बनाना चाहता है।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव

कतर की सफलता ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने युद्धविराम पर कतर को “अधिकार” दिया, जिससे दोहा की क्षेत्रीय स्थिति मजबूत हुई। ट्रम्प के साथ कतर के घनिष्ठ संबंध भी इसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं।

आलोचनाएं और चुनौतियां

बहरहाल कुछ अमेरिकी कतर पर “दोनों पक्षों के साथ खेलने” का आरोप लगाते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन पर आतंकवाद को वित्तपोषित करने के आरोप लगे। फिर भी, कतर ने अपनी कूटनीति को कायम रखा और गाजा युद्धविराम के बाद हमास के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के संकेत दिए।

Updated on:

21 Oct 2025 01:13 pm

Published on:

21 Oct 2025 01:12 pm

