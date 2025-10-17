एमपी के इन गांवों में ‘ULTRA TECH’ का खौफ, घर छोड़ जा रहे ग्रामीण, दीवारों पर लिखा ‘मकान बेचना है’

दरअसल, अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से यहां की लगातार खुदाई की जा रही है, जिससे यहां प्रदूषण बढ़ रहा है। इन दिनों सोनरा गांव में ब्लास्टिंग के चलते घरों में पत्थर गिर रहे हैं, जिससे खपरैल वाले घरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। लगातार प्रशासन से शिकायतें करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल रही तो, अब ग्रामीणों ने तय किया है कि वह अब यहां नहीं रहेंगे। घरों में लोगों ने सूचना लिख दी है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की खुदाई की वजह से पत्थर घरों में आ कर गिर रहे हैं। वहीं पूरे गांव में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसलिए मकान बेचना है।