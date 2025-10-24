Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया लेकिन हो गई ये गलती, अब मुश्किल हुआ फाइनल खेलना

ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के अंतिम 4 की चारों टीमें फाइनल हो चुकी हैं। टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

ICC Women's World Cup 2025

वूमेंस वर्ल्डकप में टीम इंडिया का सफर (फोटो- IANS)

ICC Women's World Cup 2025 schedule India: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के अपने आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। टीम इंडिया ने अब तक 6 में से 3 मैच जीतकर अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है और संभावना है कि इस मुकाबले का परिणाम सेमीफाइनल के समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा। टीम इंडिया अंक तालिका (Icc women's world cup 2025 points table) में चौथे स्थान पर है। इस वर्ल्ड कप के दो मेजबानों (ICC Women's World Cup 2025 host country) में से एक श्रीलंका का सफर सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो गया है। हालांकि सेमीफाइनल के समीकरण को देखें तो टीम इंडिया का सफर भी ज्यादा लंबा नहीं नजर आ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकी कोई टीम

भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होने की संभावना है। लीग स्टेज में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं तो ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। इस वर्ल्डकप में अब तक अजेय रहने वाली इकलौती टीम ऑस्ट्रेलिया है और विश्वकप जीतने की सबसे मजबूत दावेदार है। ऐसे में टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ तो हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की आगे की राह मुश्किल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं और 1 बारिश की वजह से ड्रॉ रहा है।

आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के नॉकआउट शेड्यूल (Women's Cricket World Cup schedule) की बात करें तो पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल मैच के लिए अभी तक वेन्यू का ऐलान नहीं हुआ है।

वूमेंस वर्ल्डकप के विजेता

आईसीसी वूमेंस क्रिकेट वर्ल्डकप का सबसे ज्यादा बार खिताब (Women's Cricket World Cup winners list) ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 7 वर्ल्डकप जीते हैं तो इंग्लैंड की टीम 4 बार और न्यूजीलैंड की टीम एक बार खिताब जीत चुकी है। टीम इंडिया 2005 और 2017 क्रिकेट वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची थी। 2005 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त झेलनी पड़ी तो 2017 में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की।

कहां हुई टीम इंडिया से गलती?

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने लगातार 3 मैच गंवा दिए। पहले वो साउथ अफ्रीका से करीबी मुकाबले में हार गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त झेलनी पड़ी और फिर इंग्लैंड ने भी रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। इन दोनों करीबी मुकाबलों में भारतीय टीम जीत के कगार पर पहुंचकर हारी। अगर दो मैच जीत लेती तो आज टीम इंडिया तीसरे या दूसरे स्थान पर होती और उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से न होकर किसी अन्य टीम से होता। हालांकि भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि अंतिम 4 में टीम इंडिया का जिससे भी सामना हो, वो मैच हरमनप्रीत एंड कंपनी जीते और फाइनल में जगह बनाए।

