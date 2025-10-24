Women’s World Cup 2025: सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया लेकिन हो गई ये गलती, अब मुश्किल हुआ फाइनल खेलना

ICC Women's World Cup 2025 schedule India: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के अपने आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। टीम इंडिया ने अब तक 6 में से 3 मैच जीतकर अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली है और संभावना है कि इस मुकाबले का परिणाम सेमीफाइनल के समीकरण को प्रभावित नहीं करेगा। टीम इंडिया अंक तालिका (Icc women's world cup 2025 points table) में चौथे स्थान पर है। इस वर्ल्ड कप के दो मेजबानों (ICC Women's World Cup 2025 host country) में से एक श्रीलंका का सफर सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो गया है। हालांकि सेमीफाइनल के समीकरण को देखें तो टीम इंडिया का सफर भी ज्यादा लंबा नहीं नजर आ रहा है।