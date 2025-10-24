Patrika LogoSwitch to English

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: सेमीफाइनल की 4 टीमें कन्फर्म, जानें आखिरी 4 स्थानों पर कौन रहा

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया और इसके साथ ही 4 टीमें अंतिम 4 की रेस से बाहर हो गईं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 24, 2025

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

World Cup 2025 Latest Points Table: महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें तय हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत में अंतिम 4 का टिकट हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें नॉकआउट्स से बाहर हो चुकी हैं। इस वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम ने 6 मैच खेले हैं और अब तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और उसने 6 मैच खेले हैं और एक भी मैच नहीं गंवाया है।

गुरुवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। इस मुकाबले में भारत के लिए प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने शतकीय पारियां खेली तो गेंदबाजी के दौरान रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच गंवा दिए थे। इस जीत के साथ उन्होंने अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। अब टीम इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 मैचों में 5 जीत और एक ड्रॉ के साथ पहले स्थान पर हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे स्थान पर है। अफ्रीकी टीम ने भी 5 मैच जीते हैं। इसके बाद इंग्लैंड की टीम 6 में से 4 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और वो चौथे स्थान पर है। न्यूजीलैंड 5वें, श्रीलंका छठे, बांग्लादेश 7वें और पाकिस्तान की टीम आखिरी स्थान पर है।

सेमीफाइनल के मुकाबले

वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहते हुए ग्रुप स्टेज फिनिश कर सकती है तो टीम इंडिया आखिरी मैच जीतकर चौथे स्थान पर ही रहेगी। ऐसे में टीम इंडिया के फाइनल की रेस मुश्किल हो सकती है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना साउथ अफ्रीका से हो सकता है।

