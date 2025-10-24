ICC Women’s World Cup 2025 Points Table: सेमीफाइनल की 4 टीमें कन्फर्म, जानें आखिरी 4 स्थानों पर कौन रहा

World Cup 2025 Latest Points Table: महिला क्रिकेट वर्ल्डकप 2025 के सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें तय हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत में अंतिम 4 का टिकट हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें नॉकआउट्स से बाहर हो चुकी हैं। इस वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम ने 6 मैच खेले हैं और अब तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है और उसने 6 मैच खेले हैं और एक भी मैच नहीं गंवाया है।