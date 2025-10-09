विरोधी गेंदबाजों के लिए पैट कमिंस का प्लान है बेहद खतरनाक, अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा

India vs Australia ODI 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज से पहले एशिया कप (Asia Cup 2025) में बल्ले से गदर मचाने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के प्लान का प्लान बताया है। अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए खेलते हैं। हैदराबाद के बल्लेबाज पिछले दो सीजन से गेंदबाजों की खूब पिटाई कर रहे हैं। अभिषेक ने उसी प्लान का राज़ खोला, जिसकी वजह से SRH के बल्लेबाज इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आए हैं।