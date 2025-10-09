Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

विरोधी गेंदबाजों के लिए पैट कमिंस का प्लान है बेहद खतरनाक, अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा

IND vs AUS ODI Series 2025: एशिया कप 2025 में गदर मचाने वाले टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस के प्लान का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि विरोधी बॉलर्स के खिलाफ वह अपने बैटर्स को किस तरह से डील करने के लिए कहते हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

image

अंशिका वर्मा

Oct 09, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- BCCI)

India vs Australia ODI 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series 2025) की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज से पहले एशिया कप (Asia Cup 2025) में बल्ले से गदर मचाने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) के प्लान का प्लान बताया है। अभिषेक शर्मा और पैट कमिंस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए खेलते हैं। हैदराबाद के बल्लेबाज पिछले दो सीजन से गेंदबाजों की खूब पिटाई कर रहे हैं। अभिषेक ने उसी प्लान का राज़ खोला, जिसकी वजह से SRH के बल्लेबाज इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करते नजर आए हैं।

नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज

भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे। उनकी जगह मिचेल स्टार्क टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि 2022 में एरोन फिंच के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम की कमान संभाल रहे हैं और इस दौरान वह 2023 वर्ल्डकप का खिताब भी जिता चुके हैं। पैट कमिंस ने जो टीम तैयार की है और जिस तरह से उन्हें गाइड किया है, कहीं न कहीं उसकी झलक भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दिखाई देने वाली है।

आईपीएल में जब से ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की कमान संभाली, तब से सब कुछ बदल गया है। 2016 में खिताब जीतने के बाद लाइम लाइट से धीरे धीरे गायब होती SRH अब T20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक बैटिंग यूनिट बन गई है। कमिंस के प्लान के बारे में टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया है, जिससे विरोधी टीम के गेंदबाजों का हौसला पस्त हो सकता है।

पैट कमिंस का SRH के लिए खास मंत्र

'ब्रेकफास्ट विथ चैंपियंस' (यूट्यूब पर गौरव कपूर का एक पॉडकास्ट) में अभिषेक शर्मा ने बताया कि SRH के ड्रेसिंग रूम में पैट कमिंस ने हमेशा से बैट्समैन को सिर्फ एक ही मंत्र दिया है। वो कहते हैं बस मारते रहे। कोई भी बैट्समैन हो, मारते हुए आउट होना चाहिए, डरते हुए नहीं।

अभिषेक शर्मा बताते हैं कि कमिंस ने बैट्समैन को पूरी तरह से आक्रामक शॉट खेलने की छूट दी हुई थी। उनका साफ कहना था कि उन्हें 160 या 170 जैसा 'सेफ स्कोर' नहीं चाहिए। अगर टीम 100 पर आल आउट भी हो जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस 'सेफ क्रिकेट' नहीं देखना चाहता। उन्होंने हर बैट्समैन से कहा कि वो हर बॉल पर शॉट मरने की सोचे।

कैसे बदली SRH की किस्मत

पैट कमिंस की इस फिलोसोफी ने बैट्समैन को वो आज़ादी दी जिससे उन्होंने T20 फॉर्मेट के कई रिकार्ड्स तोड़ दिए। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी ने इसे पूरी तरह से ज़मीन पर उतरा। SRH ने एक ही सीजन में दो बार IPL का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर इतिहास रचा। उसी SRH के साथ खेलकर अभिषेक पॉवर हीटर बने और इसका नजारा पूरी दुनिया ने एशिया कप 2025 में देखा।

​गेंदबाजों की नींद क्यों उड़ी?

​गेंदबाजों के लिए पैट कमिंस का यह प्लान एक बुरा सपना बन गया। ​अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज़ों पर पड़ने वाले इस दबाव के पीछे का एक और बड़ा राज़ खोला। उन्होंने बताया कि पैट का मैसेज सिर्फ बल्लेबाज़ों के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी यूनिट को भी एक अजीब चैलेंज दिया था। वो कहते थे कि "अगर हमारे बल्लेबाज़ 250 रन बनाते हैं, तो तुम्हारा काम सिर्फ़ 249 रन देकर मैच जीतना है। हमें हर हाल में मैच जीतना है, फिर चाहे कितने भी रन बन जाएं।"

संबंधित विषय:

Cricket New

Published on:

09 Oct 2025 03:31 pm

Hindi News / Patrika Special / विरोधी गेंदबाजों के लिए पैट कमिंस का प्लान है बेहद खतरनाक, अभिषेक शर्मा ने किया खुलासा

Patrika Special News

बस्तर की ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें क्यों हैं देशभर के लिए खास? जानें ‘बस्तर राइजिंग’ के जरिए!

बस्तर राइजिंग (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Sunshine Study: भारत में धूप के घंटे हो रहे कम, बादल और प्रदूषण जिम्मेदार, बढ़ेंगी 20 फीसदी तक ये बीमारियां

Sunshine Loosing in India
Patrika Special News

Bihar Elections: क्यों है मुकेश सहनी फेवरेट, क्या है सन ऑफ मल्लाह की पॉलिटिक्स

Patrika Special News

Heart Disease Myths : हार्ट से जुड़े 6 बड़े भ्रम जो जानलेवा साबित हो सकते हैं , Cardiologist ने बताई सच्चाई

Heart disease myths
Patrika Special News

इंग्लैंड में इस भारतीय बल्लेबाज पर लगा था मोजे चुराने का आरोप, फिर डेब्यू में खेली शानदार पारी, पढ़ें पूरा किस्सा

क्रिकेट
