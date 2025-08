भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले दोनों टीमों के पास कितने टी20 मैच, जानें पूरा शेड्यूल

IND vs PAK T20 Match in 2025: यंग इंडिया ने इंग्लैंड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी (Anderson Tendulkar Trophy 2025) में पिछड़ने के बाद बराबरी हासिल कर सबको हैरान कर दिया। टीम इंडिया (Team India Next Match) का अगला बड़ा असाइनमेंट एशिया कप है, जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टेस्ट टीम में शामिल कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। टीम की कामना सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में होगी, तो रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भी इस टूर्नामेंट में नहीं देखेंगे।