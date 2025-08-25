अमेरिकी टैरिफ पर रूस में भारत के राजदूत ने दिया तगड़ा जवाब, कहा- जहां बेहतर डील मिलेगी, वहां से खरीदेंगे

रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारतीय कंपनियों को जहां भी बेहतर डील मिलेगी, वहां से तेल खरीदना जारी रखा जाएगा। उन्होंने रूसी तेल खरीद के लिए अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को गलत बताया। रूसी समाचार एजेंसी ताश को दिए इंटरव्यू में विनय ने कहा कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और 1.4 अरब लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के 50 फीसदी टैरिफ की धमकियों के बाद भी हम राष्ट्रीय हित को प्रमुखता देंगे।