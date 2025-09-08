India- Pakistan Punjab Flood: पंजाब में 60 लाख आबादी प्रभावित, 1000 से ज्यादा मौतों पर रो उठी मानवता, महिलाओं ने संभाला मोर्चा

भारत में पंजाब के बाढ़ प्रभावित 23 ज़िलों में हज़ारों महिलाएं ऐसी ही परिस्थितियों से जूझ रही हैं लेकिन कुछ औरतों ने इन हालातों से मोर्चा लेने की ठान ली और वे अपने घरों से निकल मदद के लिए दिन और रात एक कर रही है। ये वो महिला स्वयंसेवक हैं जो किसी संगठन से नहीं जुड़ी हैं और ना ही किस संगठन की कार्यकर्ता हैं। ये वो महिलाएं जो इंसानियत को बचाने के लिए बाढ़ग्रस्त बस्तियों में पहुंचकर दवाइयां बांट रही हैं। वे ठेलों में पीड़ितों के लिए खाना बना रही हैं और बाढ़ को रोकने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। इस काम में कुछ महिला अधिकारियों ने भी नेतृत्व संभाल लिया है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इनके कार्यों की सराहन की है।