11 साल की राजनीतिक जंग: Indira Gandhi किनको हराकर बनीं देश की पहली महिला PM, कैसे लिया मोरारजी ने जोरदार बदला?

इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने के बाद मोरारजी ने उनका पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। पार्टी के नेता पद के मामले मोरारजी को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। वह इंदिरा गांधी से शिकस्त पाने से पहले लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ बिना मतदान के अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी थी। राजनीतिक विश्लेषक नाम नहीं लेने की शर्त पर बताते हैं कि मोरारजी देसाई ने कांग्रेस पार्टी के भीतर इंदिरा गांधी के विरोध में एक दक्षिणपंथी गुट का गठन किया था। इसके बावजूद इंदिरा ने 1967 और 1971 के आम चुनावों में जीत हासिल कर ली।