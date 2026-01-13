Iran Death Penalty : इरफान को होगी फांसी, भारत में बीते 10 वर्षों में किन चार लोगों को मिली सजा ए मौत, कौन से देश सबसे आगे?

ईरान, इराक और सऊदी अरब में दी जाने वाली फांसी की सजा की संख्या को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों देशों ने मिलकर चौंका देने वाली 1,380 फांसी की सजाएं दीं। वर्ष 2024 में कुल 1518 फांसी की सजा में से 1380 इन तीनों देशों ने मिलकर दी। इराक में 2023 में 16 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी जबकि 2024 में लगभग चार गुने की बढ़ोतरी के साथ यह 63 तक पहुंच गई। सऊदी अरब में 2023 में 172 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। वहीं 2024 में बढ़कर यह 345 हो गई। ईरान में फांसी की सजा में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2023 में 853 लोगों को फांसी की सजा दी गई जबकि 2024 में 972 लोगों को सजा ए मौत दी गई। दुनिया में दी गई फांसी की सजा में से ईरान ने अकेले 64% लोगों को सजा ए मौत दी।