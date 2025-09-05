कार्तिक आर्यन से तंग शिक्षक ने बम पर मारा था डंडा, टीचर्स ने सुनाई ‘बदमाश स्टूडेंट’ की कहानी

सर हंसते हुए कहते हैं कि एक बार तो उसकी हरकतों से तंग आकर मैंने उसके बम पर स्टिक से मारने का नाटक किया, बस डराने के लिए! वो पल आज भी मुझे हंसा देता है। समय बीत गया, लेकिन रिश्ता नहीं। कुछ समय पहले जब कार्तिक एक प्रोग्राम के लिए ग्वालियर आया, तो अपने इस पुराने गुरु से मुलाकात करके पुरानी यादें ताजा की। वो गले लगकर बोला-सर, आपकी मार भी याद है और मैदान भी। उस दिन समझ आया कि बड़ा स्टार बनने के बाद भी कार्तिक वही पुराना बच्चा है, जो दिल से खेलता है।