Healthcare: केरल और दिल्ली में दूसरे राज्यों से स्वास्थ्य सेवा बेहतर, फिर भी एक तिहाई परिवार इलाज के चक्कर में कर्ज में डूबे: Study

दिल्ली में अध्ययन में शामिल परिवारों ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय का 59 फीसदी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो जाता है। इसके चलते दिल्ली में आर्थिक तंगी खास तौर पर उभरकर सामने आ रही है। हर तीन में से एक परिवार पर औसतन ₹1.8 लाख का कर्ज है। मरीजों की देखभाल का 84% बोझ उठाने वाली सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। दिल्ली में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गो में से 50 फीसदी को पेंशन नहीं मिल रहा जबकि केरल में ऐसा 37 फीसदी लोगों के साथ है।