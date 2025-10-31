देश का पहला अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला राज्य बना केरल, इन उपायों पर चलकर दूसरे राज्य भी कर सकते हैं सुधार

वर्ष 2021 में योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी स्थानीय स्वशासन विभाग ने अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे परिवारों की पहचान करने के लिए अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और स्वयंसेवकों सहित लगभग 4 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया। इसके बाद प्रशिक्षित लोगों ने राज्य के अलग-अलग जिलों के गांवों का दौरा किया और राज्य द्वारा पहले से चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए 1,18,309 परिवारों की एक प्रारंभिक सूची तैयारी की गई। हालांकि प्रशिक्षित कर्मियों की कई दौरों के बाद यह सूची घटकर 64,006 रह गई और मृत्यु तथा पलायन को शामिल करने के बाद यह संख्या और घटकर 59,000 रह गई।