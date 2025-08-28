Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Lift Accidents in India 2025 : लिफ्ट है या मौत का रास्ता! लिफ्ट में फंसने से कुछ माह में 3 बच्चों की डेथ, बचने के उपाय जानिए

Lift Accidents in India 2025 : लिफ्ट में फंसने की खबरे आती रहती हैं। इस साल 3 बच्चों की मौत लिफ्ट में फंसने के कारण हुई है। आइए, हम लिफ्ट में फंसने पर काम आने वाले टिप्स एक्सपर्ट से जानते हैं।

भारत

Ravi Gupta

Aug 28, 2025

Lift Accidents in India 2025, elevator rules in India, elevator emergency number, elevator safety feature, lift me fas jaye to kya kare,
Lift Accidents in India 2025 : प्रतीकात्म फोटो | डिजाइन - पत्रिका

Lift Accidents in India 2025 : जिस लिफ्ट को हम तेज रफ्तार से ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कई बार मौत का कारण बन जाता है। हालही में गुजरात के नवसारी जिले में 5 साल के मासूम की मौत लिफ्ट में फंसने के कारण हो गई। रेस्क्यू टीम करीब एक घंटे तक मशक्कत करती रही लेकिन, बच्चे को बचा नहीं सकी। ये कोई पहला मामला नहीं है। केवल वर्ष 2025 की बात करें तो ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं।

2025 में लिफ्ट में फंसने के कारण 3 बच्चों की मौत

केस 1- गुजरात के नवसारी जिले में 5 साल के मासूम की मौत 25 अगस्त को लिफ्ट में फंसने के कारण हुई।
केस 2- हैदराबाद में 6 साल के मासूम की मौत 22 फरवरी को लिफ्ट में फंसने के कारण हुई।
केस 3- हैदराबाद में 4 साल के बच्चे की मौत 13 मार्च को लिफ्ट में फंसने के कारण हुई।

इतना ही नहीं, लिफ्ट में फंसने की घटना आए दिन सामने आती रहती है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने राकेश कुमार, लिफ्ट इंजीनियर से बातचीत की, जो करीब 20 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जिसपर ध्यान देना आवश्यक है।

एक्सपर्ट की राय- राकेश कुमार, लिफ्ट इंजीनियर

राकेश कुमार ने बताया कि भारत में लिफ्ट में होने वाले हादसे लोगों की लापरवाही, जागरूकता की कमी, ठोस कानून और मेंटनेंस की कमी आदि के कारण होते हैं। इन हादसों को टालने या बचाव के लिए हमें हर लेवल पर सुधार करने की आवश्यकता है।

भारत में लिफ्ट को लेकर क्या है कानून?

राकेश कहते हैं कि भारत में लिफ्ट इंस्टॉल कराने को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। कुछ ही राज्यों में कानून हैं, बाकी जगहों पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2016, पार्ट 4 - फायर और लाइफ सेफ्टी, द फैक्ट्रीज एक्ट, 1948, सीपीडब्ल्यूडी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आदि के आधार पर लिफ्ट लगाया जाता है। इसके लिए अगर सभी राज्यों के लिए कानून बन जाए तो बेहतर होगा।

इन राज्यों में लिफ्ट को लेकर कानून

लिफ्ट में बच्चों को लेकर जाने पर क्या ध्यान रखें

  • बच्चों को अकेले लिफ्ट में ना छोड़ें
  • लिफ्ट में उछल कूद ना करने दें
  • बार-बार किसी बटन को दबाने ना दें
  • बच्चे को अपने पास सुरक्षित तरीके से खड़ा कराएं

इन आम गलतियों को ना करें

  • लिफ्ट डोर को बंद होते वक्त बीच में हाथ-पैर या कोई सामान ना फंसाए
  • लिफ्ट चलते वक्त दरवाजों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें
  • बेवजह किसी बटन को ना दबाएं
  • उछल-कूद ना करें

लिफ्ट गिरने पर क्या करें?

अगर लिफ्ट गिरने लगे तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है और ना ही दरवाजा खोलने की कोशिश करें। इससे आपकी जान जा सकती है।

लिफ्ट में फंसने पर क्या करें और क्या नहीं

  • आपातकालीन बटन दबाएं
  • बिल्डिंग में मौजूद किसी शख्स को कॉल करें
  • घबराए नहीं, चिल्लाएं नहींं… इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है
  • शांति के साथ अपने निकलने का इंतजार करें

ARD वाले लिफ्ट सुरक्षित

अगर अचानक पावर कट हुआ तो लिफ्ट में फंस सकते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस कारगर हैं। इसके कारण लिफ्ट में फंसने के चांसेज ना के बराबर हो जाता है। इसे लगाया जाना चाहिए।

लिफ्ट की मेंटनेंस को लेकर ध्यान रखें ये बात

  • लिफ्ट की मेंटनेंस क्वार्टरली होनी चाहिए
  • लिफ्ट की खराबी को इग्नोर ना करें
  • अगर आते-जाते समय दरवाजा अचानक बंद या खुल रहा है तो सेंसर चेक कराएं

Hindi News / Patrika Special / Lift Accidents in India 2025 : लिफ्ट है या मौत का रास्ता! लिफ्ट में फंसने से कुछ माह में 3 बच्चों की डेथ, बचने के उपाय जानिए

