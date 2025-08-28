Lift Accidents in India 2025 : लिफ्ट है या मौत का रास्ता! लिफ्ट में फंसने से कुछ माह में 3 बच्चों की डेथ, बचने के उपाय जानिए

Lift Accidents in India 2025 : जिस लिफ्ट को हम तेज रफ्तार से ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कई बार मौत का कारण बन जाता है। हालही में गुजरात के नवसारी जिले में 5 साल के मासूम की मौत लिफ्ट में फंसने के कारण हो गई। रेस्क्यू टीम करीब एक घंटे तक मशक्कत करती रही लेकिन, बच्चे को बचा नहीं सकी। ये कोई पहला मामला नहीं है। केवल वर्ष 2025 की बात करें तो ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं।