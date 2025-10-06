दिवाली पर राजस्थान में बढ़ेगी शराब तस्करी! इन मार्गों से होकर आती है शराब

तस्करी बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि त्योहारों पर शराब की मांग बढ़ जाती है। गुजरात सहित सिरोही, जालोर आदि जिलों के गांवों व कस्बों में शराब की मांग को देखते हुए तस्कर शराब का संग्रहण करने में लगे हैं। ये शराब प्रदेश में पाली व सिरोही होकर सबसे ज्यादा भेजी जाएगी। पुलिस ने पाली में जनवरी से अब तक 67 लाख 54 हजार रुपए से अधिक की शराब पकड़ी है। हाल में एक ट्रक पकड़ा था।