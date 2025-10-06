दिवाली पर राजस्थान में बढ़ेगी शराब तस्करी! इन मार्गों से होकर आती है शराब

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
पाली। दिवाली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही राजस्थान में शराब तस्करी भी बढ़ जाएगी। हरियाणा-पंजाब निर्मित शराब का जखीरा गुजरात पहुंचाने के लिए शराब तस्कर अभी से सक्रिय हो गए हैं।
पाली होकर गुजरने वाला फोरलेन और गांवों से होकर जाने वाले मार्ग तस्करों की पसंद है। पाली में अवैध शराब तो नहीं बनती है, लेकिन हरियाणा, पंजाब से शराब कई रास्तों से गुजरात भेजी जाती है। वहीं तस्करी बढ़ने की आशंका को देखते हुए यहां पुलिस भी सक्रिय हो गई है।
जयपुर व जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के साथ सीकर, झुंझुनूं, चूरू, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, आबूरोड होते हुए गुजरात शराब भेजी जाती है। इस मार्ग का उपयोग तस्कर सबसे अधिक करते हैं। पाली में इस मार्ग पर पुलिस सचेत है।
पहले सेंदड़ा से ही तस्कारों को पकड़ते थे, अब वह ब्यावर जिले का हिस्सा हो गया है। इसके साथ ही पंजाब से जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, पिंडवाड़ा आबूरोड, सिरोही होकर भी शराब गुजरात भेजी जाती है। प्रदेश के हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, सांचोर होकर अवैध शराब गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भेजते हैं।
तस्करी बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि त्योहारों पर शराब की मांग बढ़ जाती है। गुजरात सहित सिरोही, जालोर आदि जिलों के गांवों व कस्बों में शराब की मांग को देखते हुए तस्कर शराब का संग्रहण करने में लगे हैं। ये शराब प्रदेश में पाली व सिरोही होकर सबसे ज्यादा भेजी जाएगी। पुलिस ने पाली में जनवरी से अब तक 67 लाख 54 हजार रुपए से अधिक की शराब पकड़ी है। हाल में एक ट्रक पकड़ा था।
पाली जिले में प्रवेश करने वाले अवैध शराब के टैंकरों व वाहनों को पकड़ने के लिए सोजत सिटी, सदर, शिवपुरा, ट्रांसपोर्ट नगर, गुड़ा एन्दला, सांडेराव व सुमेरपुर थाना सजग हो गया है। इस मार्ग पर जिले में जाडन व बिरामी का टोल नाका भी है। जहां तस्कर आसानी से पकड़ में आते हैं।
वर्ष 2025 में होली मार्च में थी। उस माह में पुलिस ने सबसे अधिक 112 कार्रवाई जिले में की थी। इससे पता लगता है कि त्योहार में शराब की तस्करी तेज हो जाती है।
पाली में तस्करी रोकने के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय है। पाली तक तो शराब कई जिलों से होकर आती है। हमने हाल ही में एक ट्रक शराब का पकड़ा था।
विपिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पाली
