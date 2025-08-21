Monsoon session: विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक पारित किए

भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) की ओर शुरू किए ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा दर्जनों बार रोकने का श्रेय लेने पर विपक्ष ने काफी बवाल खड़ा किया। लोकसभा में प्रतिपद्वा के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi), मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से लेकर टीएमसी सांसद सायोनी घोष (TMC MP Sayoni Ghosh) तक ने इस मसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। संदन के दोनों सदनों के बार बार स्थगन, वॉकआउट आदि के बावजूद कई विधेकय पारित करा लिए गए।