Tiger Attack : मध्य प्रदेश को 'टाइगर स्टेट' का गौरव दिलाने वाले पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच फैला प्राकृतिक गलियारा (कॉरिडोर) और आसपास के जंगल इन दिनों अस्तित्व और सह-अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। बाघों की बढ़ती आबादी के बीच छिंदवाड़ा और सिवनी के जंगलों में बढ़ते मानवीय दखल, अतिक्रमण और अनियंत्रित आवाजाही ने इस कॉरिडोर को संवेदनशील बना दिया है।