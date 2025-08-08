Mamata Banerjee ने बीजेपी को रोकने के लिए दुर्गा पूजा चंदे में की 1650% बढ़ोतरी, ‘धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र’ का बना मजाक

Mamata Banerjee Durga Pooja Grant: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने दूर्गा पूजा पांडालों को चंदा देने शुरुआत 2018 में की थी। इसे बंगाल में दुर्गा पूजा डोल की रस्म कहते हैं। इस राशि में लगातार इजाफा होता रहा और इसके दायरे में पांडालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होता रहा। वर्ष 2018 में बंगाल की ममता सरकार ने एक पंडाल को 10 हजार रुपये चंदा दिया था। चंदे की यह राशि 2018 में सरकार की ओर से 28,000 पांडालों को दिया गया। इस सरकारी इमदाद में लगातार इजाफा होता रहा। पांडांलों की संख्या भी बढ़ती रही। राजनीति के विश्लेष ममता बनर्जी की इस पहल को अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। आइए यहां जानते है कि चंदे की राशि में किस तरह पिछले 8 सालों में 1650 फीसदी का इजाफा हो चुका है। यहां पढ़िए दुर्गा पूर्जा में सरकारी चंदे के सफर की कहानी।