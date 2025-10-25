मजदूरी से आमदनी तक का रोमांचक सफर… गौ पालक की कहानी जो बदल देगी आपकी सोच

रामफल को कैटल शेड की अहमियत अच्छी तरह पता थी, क्योंकि यही वो जगह थी जिसने समय के साथ उनके बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत मदद की थी, जिससे उनकी रोजी-रोटी का सपना सच हुआ। एक पक्का और हवादार कैटल शेड बनने से उनका बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। अब वह दूध बेचकर हर महीने 3,000 से 4,000 रुपये कमा रहे हैं, और उनके पास अपने परिवार के लिए भी दूध है। अपने घर से पूरा बिज़नेस चलाने की खुशी ज़ाहिर है। (MNREGA success story) रोजी-रोटी का नया ज़रिया उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत को मज़बूत कर रहा है और उनकी सोशल इमेज को बढ़ा रहा है।