Patrika Special News

मजदूरी से आमदनी तक का रोमांचक सफर… गौ पालक की कहानी जो बदल देगी आपकी सोच

MNREGA success story: रामफल ने महात्मा गांधी नरेगा योजना से बने पशु शेड से अपनी जिंदगी बदल दी। अब वे सफल गौपालक बनकर हर महीने 3 से 4 हजार रुपये कमा रहे हैं।

3 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 25, 2025

MNREGA success story (Photo source- Patrika)

MNREGA success story (Photo source- Patrika)

कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के रामफल की कहानी यह दिखाती है कि संसाधनों की कमी कभी भी इच्छाशक्ति और मेहनत के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। पहले मनरेगा के तहत दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रामफल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से बने पशु शेड की मदद से गौपालन व्यवसाय शुरू किया। आज वे न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि अपनी आमदनी और समाज में सम्मान भी बढ़ा चुके हैं। यह कहानी ग्रामीणों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मनरेगा से बदली रामफल की जिंदगी

जिन बेनिफिशियरी के पास पहुंच और रिसोर्स की कमी है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत है, उन्हें भी कामयाबी का रास्ता मिल जाता है। बिज़नेस के लिए सरकारी स्कीम से जुड़ने से कामयाबी के दरवाज़े खुलते हैं, और लक्ष्य हासिल करने से मनचाहा काम पूरा होने की खुशी मिलती है। ऐसी ही कहानी कबीरधाम ज़िले के पंडरिया ब्लॉक के चरभाठाखुर्द ग्राम पंचायत के बेनिफिशियरी विश्राम के बेटे रामफल की है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत रोज़ाना मज़दूरी करके गुज़ारा करने वाले रामफल ने एक छोटा बिज़नेस शुरू करने का सपना देखा था।

वह गाय चराने वाले के तौर पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन रिसोर्स की कमी ने उनकी कोशिशों में रुकावट डाली। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने उनकी मुश्किलों का हल निकाला। कैटल शेड बनने से उनके बिज़नेस में तेज़ी आई, और बढ़ी हुई इनकम से उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। कैटल शेड बनने से उनकी गायों को हर मौसम में एक्स्ट्रा सुरक्षा मिली। (Chhattisgarh rural development)

आमदनी में बढ़ोतरी और पशुओं की सुरक्षा का साधन बना पशु शेड

जानवरों के लिए शेड न होने से कई दिक्कतें थीं, खासकर जानवरों को खराब मौसम से बचाना। खुले में रहने का मतलब था कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, कीचड़ और गंदगी से गायों में बीमारियाँ होती थीं, और उससे जुड़े खर्चे भी होते थे। शेड बनने से पहले, शुरू में इनकम कम थी, और जानवरों की देखभाल में काफी खर्च होता था। जानवरों के लिए शेड बनने से ये सभी दिक्कतें हमेशा के लिए हल हो गईं।

पशुशेड निर्माण कार्य पर एक नजर

बेनिफिशियरी रामफल को अपनी गांव की काउंसिल से पता चला कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत उनके जानवरों के लिए एक पक्का शेड फ्री में बनाया जा सकता है। उनकी मांगों और चिंताओं को देखते हुए, गांव की काउंसिल ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ज़रिए इस मामले को सुलझाया। काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया और ₹68,500 में जानवरों के लिए शेड बनाने की मंज़ूरी दी। मंज़ूरी के बाद, अक्टूबर 2023 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ।

जब काम शुरू हुआ, तो ऐसा लगा जैसे बिज़नेस में तरक्की का रास्ता खुल गया हो। कुछ ही समय में, कंस्ट्रक्शन एक महीने से थोड़ा ज़्यादा समय में पूरा हो गया। बेनिफिशियरी को खुद जानवरों के लिए शेड बनाने से 48 दिन का रोज़गार मिला, और 12 दिन का रोज़गार मिला, जिससे दूसरे परिवारों समेत सभी गांववालों को ₹7,500 की मज़दूरी मिली।

रामफल को कैटल शेड की अहमियत अच्छी तरह पता थी, क्योंकि यही वो जगह थी जिसने समय के साथ उनके बिज़नेस को बढ़ाने में बहुत मदद की थी, जिससे उनकी रोजी-रोटी का सपना सच हुआ। एक पक्का और हवादार कैटल शेड बनने से उनका बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। अब वह दूध बेचकर हर महीने 3,000 से 4,000 रुपये कमा रहे हैं, और उनके पास अपने परिवार के लिए भी दूध है। अपने घर से पूरा बिज़नेस चलाने की खुशी ज़ाहिर है। (MNREGA success story) रोजी-रोटी का नया ज़रिया उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत को मज़बूत कर रहा है और उनकी सोशल इमेज को बढ़ा रहा है।

पशु शेड बना आजीविका का मजबूत साधन

यह इनकम परिवार के लिए बहुत काम आ रही है। वह अपने छोटे से 2 एकड़ खेत का इस्तेमाल खेती के काम के लिए कर रहे हैं, जिससे इनकम का एक अलग ज़रिया बन गया है। बेनिफिशियरी रामफल ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कैटल शेड बनाने से पहले, वह अपने जानवरों को सुरक्षित रखने को लेकर बहुत परेशान थे।

बारिश के मौसम और सर्दियों में ठंड से जानवरों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी। अपनी खराब फाइनेंशियल हालत की वजह से, वह कैटल शेड नहीं बना सके। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ने मेरी सारी चिंताएँ दूर कर दी हैं, और अब मुझे अपने जानवरों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। मैं अपने जानवरों से होने वाली इनकम को गाय की सेवा में लगा रहा हूँ और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और गायें भी पाल पा रहा हूँ।

Patrika Special News

Patrika Special News
