Kala Taj Mahal : इतिहास की किताबों में आगरा का ताजमहल मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इमारत के रूप में दर्ज है, लेकिन इस इमारत की नींव बुरहानपुर से गढ़ी गई थी। जी हां…सफेद संगमरमर के ताजमहल में बनी नक्काशी और ​शिल्पकला को बुरहानपुर के काला ताजमहल देखकर ही बनाया गया था। दरअसल काला ताजमहल शाहनवाज खां का मकबरा है। जिसे बनाने में इरानी और भारतीय स्थापत्य कला को शामिल किया था। जब मुमताज की मृत्यु हुई तो जहांगीर के निर्देश पर ​​शिल्पकारों ने इसी काला ताजमहल की स्थापत्य शैली का बारिकी से अध्ययन किया था।