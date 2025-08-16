एमपी के 6 शहरों में खुलेंगे ‘बिजली थाने’, बिजली चोरी करने पर होगी एफआईआर

बिजली थाने को तैयार करने में लगभग 25-30 लाख रुपए का खर्च आएगा। थाने में 10 लोगों का स्टाफ होगा। जिसमें एक टीआई, दो एएसआई, 5 पुलिसकर्मी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर और एक सहायक उप निरीक्षक होगा। साथ ही 50-50 फीसदी महिला-पुरुष कर्मचारी रखने की योजना है।



हालांकि, गुजरात मॉडल की तर्ज पर एमपी में बिजली थाने खोलने के लिए साल 2021 में भी प्रस्ताव तैयार हुआ था। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो बार सभी जिलों में थाने खोलने का प्रयास किया, मगर मंत्रियों की आपत्ति के बाद प्रस्ताव रद्द करना पड़ा। मंत्रियों ने इस पर सफाई दी थी कि बिजली थाने में बिजली चोरी का मामला दर्ज होने से वोट बैंक पर बड़ी सेंध लग सकती है।

