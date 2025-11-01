ये 10 कमियां दूर हो जाएं तो.. बदल जाएगी मध्यप्रदेश की तस्वीर, भारत के टॉप-5 राज्यों में कैसे आएगा MP?

MP News: 1 नवंबर 1956… वह दिन है, जब अपना मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया। कल-कल करती नर्मदा यहां जीवन को सींचती आगे बढ़ती है और भाल बना विंध्याचल दमक रहा है। ताप्ती और बेतवा का इतिहास पावन है और उर्वर भूमि, सघन वन और रत्न संपदा यहां अशेष हैं। यही वह धरती है, जहां श्रीकृष्ण को ज्ञान और हमें महाकाल को तिलक लगाने का वरदान मिला। अपनी स्थापना के 69 वर्षों में मध्य प्रदेश के ललाट पर कई रत्न जड़े। टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, कृषि प्रधान राज्य जैसी कई उपलब्धियां एमपी हिस्से आईं। इसके बाद भी हम आर्थिक मोर्चों पर सबसे तेज दौड़ने वाले राज्यों में 10वें पायदान पर ही खड़े हैं।