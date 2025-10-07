IPL ऑक्शन में शामिल न होने के लिए धोनी को मिला था बड़ा ऑफर, पूर्व कप्तान के खुलासे ने मचाई सनसनी

स्टार स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में धोनी ने बताया था कि कैसे उन्हें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की तरह मार्की प्लेयर बनने का ऑफर मिला। उस समय राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के पास मार्की प्लेयर नहीं थे। धोनी को विश्वास था कि अगर इन तीनों में से एक टीम भी बोली लगाती है तो 1 मिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब फ्रेंचाइजी ने मार्की प्लेयर (marquee player) बनने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके पीछे के कारण भी उन्होंने बताए।