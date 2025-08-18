Night Time Economy: देश में तेजी से बढ़ रही नाइट टाइम इकॉनमी, नाइटलाइफ को लेकर मुंबई के बाद हैदराबाद की क्या है योजना?

नया एनटीई 12 महीनों में लागू किया जा सकता है। फिलहाल पहले तीन महीने में चारमीनार, गाचीबोवली और माधापुर जैसे क्षेत्रों में वीकएंड में गैर-मादक पेय पदार्थों पर केंद्रित होंगे। उसके बाद अगले तीन महीने में इसका विस्तार जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी जैसे क्षेत्रों में पांच सितारा होटलों के आसपास शराब परोसने वाले बार और होटलों पर केंद्रित किए जाएंगे। उसके बाद अगले छह महीनों में एनटीई का विस्तार सभी चुनिंदा इलाकों में कार्यदिवसों को भी शामिल करने के लिए किया जाएगा।