एमपी का एकमात्र मंदिर जहां जमीन पर लेटी हुई मुद्रा में हैं ‘मां काली’, यहां से कोई नहीं जाता खाली हाथ

Navratri 2025: बालाघाट में है मां काली का सिद्घ कालीपाठ मंदिर। वैसे तो यहां हर समय ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन नवरात्रि के इन दिनों में मां काली के इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। लंबी-लंबी कतारों में खड़े लोग मां काली के मंत्रों का जाप करते हैं और जयकारे लगाते हैं। जिससे आसपास का पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहां अकेले मध्यप्रदेश से नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी पहुंचते हैं। मान्यता है कि भक्त यहां रोते हुए आते जरूर हैं, लेकिन जाते समय एक संतोष साथ लेकर जाते हैं कि जल्द ही मां की कृपा उन पर बरसेगी और उनकी पीड़ा दूर हो जाएंगी। नवरात्र पर्व पर मंदिर में प्रतिवर्ष विविध धार्मिक आयोजन किए जाते हैं।