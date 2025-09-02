बार-बार अपमान का घूंट पी रहे पप्पू यादव, अब लालू पर फूटा गुस्सा, मुस्लिम-यादव समीकरण पर कही बड़ी बात

जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल से गुजर रही थी, तब पप्पू यादव पूरे जोश के साथ यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए थे। राहुल की यात्रा ने जैसे ही कटिहार से उनके संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में प्रवेश किया, पप्पू के समर्थकों ने जमकर राहुल गांधी का स्वागत किया। पप्पू यादव भी कई मौकों पर आगे दिखे। पूर्णिया में पप्पू की राहुल और तेजस्वी से मुलाकात भी हुई। पूर्णिया में पप्पू यादव को राहुल और तेजस्वी संग जीप में जगह भी मिली। पप्पू ने राहुल और तेजस्वी के कसीदे पढ़े। दोनों नेताओं को जननायक करार दिया। उन्हें लगा कि अब वनवास खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही पटना पहुंची। सारा गेम ही पलट गया। पटना में एक बार फिर मंच पर चढ़ने के दौरान उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया।