‘फटे जूतों’ में MP की बेटियों ने भरी उड़ान, ‘नेशनल लेवल’ तक पहुंचीं पिंकी-हर्षल और खुशी

सिंगरौली में इंटर-डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में टेमनी और बैतूल के 7 खिलाड़ियों शारदा उइके, सृष्टि नागले, अदिति सोनी, अनन्या गुजनारे ने हिस्सा लिया। इनमें ज्यादातर के माता-पिता मजदूर हैं। टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए पिंकी, हर्षल और खुशी को मप्र जूनियर टीम में चुना गया। खुशी ने यहां 10 गोल दागकर बेस्ट प्लेयर का खिताब जीता था। इस प्रदर्शन के बाद उसका चयन नेशनल के लिए भी हुआ। वे झारखंड में मप्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।