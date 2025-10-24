कर्पूरी ग्राम से PM मोदी फूकेंगे चुनावी शंखनाद, क्या है BJP का प्लान, बिहार की राजनीति में कर्पूरी होने के मयाने क्या?

23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की घोषणा हुई। बिहार के राजनीतिक महकमे में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। JDU, RJD और BJP के नेता अपनी-अपनी पीठ थपथपाने लगे थे। पीएम मोदी के इस फैसले के चलते बिहार की सियासत ने एक बार फिर तेजी से करवट ली। साल 2022 में भाजपा से नाता तोड़ने वाले नीतीश एकबार फिर बीजेपी के साथ आ गए। यह नीतीश का पांचवां राजनीतिक स्विच था। इसके बाद वह नौवीं बार सीएम बने थे। नीतीश के NDA में आने से गठबंधन को मजबूती भी मिली। NDA ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की।