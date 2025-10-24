Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

आपके पति की बार-बार की बेवफाई के बारे में मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आप अब क्या महसूस कर रही हैं। आपने साफ कहा कि इस रिश्ते का भावनात्मक बोझ आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुचा रहा है। यह बहुत गंभीर संकेत है। जब आपकी नाराजगी और झुंझलाहट आपकी पैरेंटिंग को प्रभावित करने लगे, तो यह सोचने का समय आ गया है कि मौजूदा स्थिति में क्या सही है।