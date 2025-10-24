Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

तलाक लेने की तैयारी | प्रतीकात्मक फोटो | Photo- AI Grok
Divorce planning Tips : तलाक जैसे फैसले को लेना खासकर किसी महिला के लिए कितना मुश्किल भरा होता है। साथ ही आपको डिवोर्स लेने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। इन बातों को आप इस स्पेशल स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। ये वार्तालाप पीड़ित महिला और तलाक के बीच की है जिसके जरिए इन चीजों को समझाने की कोशिश की गई है।
प्रिय मेघन : क्या तलाक वाकई पूरी फैमिली, खासकर बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है? और अगर हां, तो ऐसे समय में बच्चों का साथ देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
मैं अपने पति से अलग होने के बारे में सोच रही हूं। उन्होंने शादी के बाद बार-बार मुझे धोखा दिया है। यह बेवफाई और झूठ अब सहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा हम अच्छे सह-माता-पिता है, और एक-दूसरे के साथ “रूममेट्स” की तरह रिश्ता निभा भी लेते हैं।
लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस खराब रिश्ते (Relationship) की भावनात्मक कीमत मेरे बच्चे पर पड़ रही है। मैं पहले से अधिक गुस्सैल, चिड़चिड़ी-सी हो गई हूं। मेरा बच्चा अभी प्राइमरी स्कूल में है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भीतर का यह तनाव उसके बचपन को जहर बना दे।
पर कभी ऐसा महसूस होता है कि तलाक बच्चे के लिए सबसे बुरा विकल्प न बन जाए? और अगर मैं सच में यह कदम उठाऊं, तो उसे इस पूरी प्रक्रिया में कैसे संभालूं?
तलाक?
तलाक : आपका ये सवाल बहुत साहसी और सच्चा है। तलाक निश्चित रूप से मुश्किल होता है, लेकिन यह मान लेना कि यह हमेशा बच्चों के लिए सबसे बुरा होता है, सही नहीं है। अगर ऐसा होता, तो दुनिया के अधिकतर परिवार आज तबाह हो चुके होते।
आपके पति की बार-बार की बेवफाई के बारे में मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आप अब क्या महसूस कर रही हैं। आपने साफ कहा कि इस रिश्ते का भावनात्मक बोझ आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुचा रहा है। यह बहुत गंभीर संकेत है। जब आपकी नाराजगी और झुंझलाहट आपकी पैरेंटिंग को प्रभावित करने लगे, तो यह सोचने का समय आ गया है कि मौजूदा स्थिति में क्या सही है।
अधिकांश माता-पिता जो तलाक की सोचते हैं, वे दो असमंजस वाले रास्ते में फंस जाते हैं-
हालांकि, दोनों ही परिस्थिति से डील करना आसान नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी दूसरा रास्ता अधिक हेल्दी मालूम होता है।
सुझाव 1- खुद को मजबूत बनाएं
सबसे पहले किसी अच्छे वकील से बात करें। क्योंकि, इसके लिए कानूनी जानकार होना जरूरी है। जब आपको अपने अधिकारों, आर्थिक स्थिति और कस्टडी विकल्पों की सही जानकारी होगी, तो आप तलाक को लेकर सही कानूनी फैसला ले पाएंगी।
सुझाव 2- सह-माता-पिता के रूप में रिश्ता संभालिए
भले ही आपके पति ने आपको गहरा धोखा दिया हो, और ये पार्टनर के लिहाज से गलत है। लेकिन आपके बच्चे के लिए आप दोनों का माता-पिता के रूप में रिश्ता जरूरी है। इसलिए, बतौर मां बच्चों को आप पूरा प्यार व सहयोग दें।
सुझाव 3- अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए
तलाक की प्रक्रिया आपको अकेलेपन का अहसाह कराएगी। इसलिए अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार रखिए। किसी काउंसलर, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, या विश्वसनीय दोस्तों से बात करें। ताकि आप पर अकेलापन हावी ना हो और तलाक जैसे मुश्किल समय में आपका आत्मविश्वास ना डगमगाए। साथ ही आप अपने बच्चे के लिए और अधिक संतुलित और धैर्यवान बनीं रहें।
सुझाव 4- बच्चों की भावनाओं को सुनिए-समझिए
आपका बच्चा यह नहीं चाहता कि आप हर बात “एकदम सही” कर दें। वह चाहता है कि आप उसे सुनें और समझें। अगर वो तलाक को लेकर डर या उदासी में कुछ कह रहा है तो उस सुनिए, सिर्फ सुनिए और समझिए।
