Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

Divorce planning Tips : तलाक लेने का फैसला लेना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए कानूनी सलाह से लेकर व्यक्तिगत रूप से खुद को तैयार करने की जरुरत होती है। इस तरह के फैसले को लेकर कुछ जरूरी सवाल के जवाब आपको यहां पर मिल जाएंगे।

3 min read

भारत

image

Ravi Gupta

image

The Washington Post

Oct 24, 2025

Pre plan for divorce, cheater husband, important tips for divorce, talak kaise lete hai,

तलाक लेने की तैयारी | प्रतीकात्मक फोटो | Photo- AI Grok

Divorce planning Tips : तलाक जैसे फैसले को लेना खासकर किसी महिला के लिए कितना मुश्किल भरा होता है। साथ ही आपको डिवोर्स लेने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए। इन बातों को आप इस स्पेशल स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। ये वार्तालाप पीड़ित महिला और तलाक के बीच की है जिसके जरिए इन चीजों को समझाने की कोशिश की गई है।

प्रिय मेघन : क्या तलाक वाकई पूरी फैमिली, खासकर बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है? और अगर हां, तो ऐसे समय में बच्चों का साथ देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

मैं अपने पति से अलग होने के बारे में सोच रही हूं। उन्होंने शादी के बाद बार-बार मुझे धोखा दिया है। यह बेवफाई और झूठ अब सहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा हम अच्छे सह-माता-पिता है, और एक-दूसरे के साथ “रूममेट्स” की तरह रिश्ता निभा भी लेते हैं।

लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस खराब रिश्ते (Relationship) की भावनात्मक कीमत मेरे बच्चे पर पड़ रही है। मैं पहले से अधिक गुस्सैल, चिड़चिड़ी-सी हो गई हूं। मेरा बच्चा अभी प्राइमरी स्कूल में है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे भीतर का यह तनाव उसके बचपन को जहर बना दे।

पर कभी ऐसा महसूस होता है कि तलाक बच्चे के लिए सबसे बुरा विकल्प न बन जाए? और अगर मैं सच में यह कदम उठाऊं, तो उसे इस पूरी प्रक्रिया में कैसे संभालूं?

तलाक?

तलाक : आपका ये सवाल बहुत साहसी और सच्चा है। तलाक निश्चित रूप से मुश्किल होता है, लेकिन यह मान लेना कि यह हमेशा बच्चों के लिए सबसे बुरा होता है, सही नहीं है। अगर ऐसा होता, तो दुनिया के अधिकतर परिवार आज तबाह हो चुके होते।

आपके पति की बार-बार की बेवफाई के बारे में मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आप अब क्या महसूस कर रही हैं। आपने साफ कहा कि इस रिश्ते का भावनात्मक बोझ आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते को नुकसान पहुचा रहा है। यह बहुत गंभीर संकेत है। जब आपकी नाराजगी और झुंझलाहट आपकी पैरेंटिंग को प्रभावित करने लगे, तो यह सोचने का समय आ गया है कि मौजूदा स्थिति में क्या सही है।

अधिकांश माता-पिता जो तलाक की सोचते हैं, वे दो असमंजस वाले रास्ते में फंस जाते हैं-

  • या तो रिश्ते में रहकर और कड़वाहट बढ़ाकर बच्चे के साथ रिश्ता बिगाड़ें,
  • या फिर अलग होकर नए दर्द, बदलाव और चिंता का सामना करें।

हालांकि, दोनों ही परिस्थिति से डील करना आसान नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी दूसरा रास्ता अधिक हेल्दी मालूम होता है।

Divorce Advice : तलाक से पहले की तैयारी को लेकर सुझाव

सुझाव 1- खुद को मजबूत बनाएं

सबसे पहले किसी अच्छे वकील से बात करें। क्योंकि, इसके लिए कानूनी जानकार होना जरूरी है। जब आपको अपने अधिकारों, आर्थिक स्थिति और कस्टडी विकल्पों की सही जानकारी होगी, तो आप तलाक को लेकर सही कानूनी फैसला ले पाएंगी।

सुझाव 2- सह-माता-पिता के रूप में रिश्ता संभालिए

भले ही आपके पति ने आपको गहरा धोखा दिया हो, और ये पार्टनर के लिहाज से गलत है। लेकिन आपके बच्चे के लिए आप दोनों का माता-पिता के रूप में रिश्ता जरूरी है। इसलिए, बतौर मां बच्चों को आप पूरा प्यार व सहयोग दें।

सुझाव 3- अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए

तलाक की प्रक्रिया आपको अकेलेपन का अहसाह कराएगी। इसलिए अपना सपोर्ट सिस्टम तैयार रखिए। किसी काउंसलर, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, या विश्वसनीय दोस्तों से बात करें। ताकि आप पर अकेलापन हावी ना हो और तलाक जैसे मुश्किल समय में आपका आत्मविश्वास ना डगमगाए। साथ ही आप अपने बच्चे के लिए और अधिक संतुलित और धैर्यवान बनीं रहें।

सुझाव 4- बच्चों की भावनाओं को सुनिए-समझिए

आपका बच्चा यह नहीं चाहता कि आप हर बात “एकदम सही” कर दें। वह चाहता है कि आप उसे सुनें और समझें। अगर वो तलाक को लेकर डर या उदासी में कुछ कह रहा है तो उस सुनिए, सिर्फ सुनिए और समझिए।

(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

ये भी पढ़ें

Unmarried Couples ID Proof : क्या अनमैरिड कपल को होटल बुकिंग के लिए दोनों का आईडी प्रूफ देना जरूरी है?
लाइफस्टाइल
Unmarried Couples ID Proof For Hotel Booking, Unmarried Couples ID Proof, Does Hotels need ID proof of both couples, hotel booking helpline, क्या एक अविवाहित जोड़ा लोकल आईडी वाले होटल में रह सकता है,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Relationship Advice

Published on:

24 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Patrika Special / Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Bastar Hulki Dance: परंपरा की थाप पर थिरकता बस्तर… हुलकी नृत्य बना सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

Bastar Hulki Dance (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

हर घर की आवाज से ग्लोबल ब्रांड तक: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का ‘राजस्थान पत्रिका’ से था खास जुड़ाव

Ad Guru Piyush Pandey Shares A Great Connection With Patrika Group
Patrika Special News

EU की रूस की फ्रीज संपत्तियों पर नजर, यूक्रेन की मदद होने से भारत पर क्या पड़ेगा असर

Russian Frozen Assets
Patrika Special News

फिल्मी दुनिया के वो पीले पन्ने…, देवयानी और उनकी पीत पत्रकारिता की अनसुनी कहानी

The Devi Of Yellow Journalism - Devyani Chaubal
Patrika Special News

कर्पूरी ग्राम से PM मोदी फूकेंगे चुनावी शंखनाद, क्या है BJP का प्लान, बिहार की राजनीति में कर्पूरी होने के मयाने क्या?

PM Modi
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.