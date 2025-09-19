Patrika LogoSwitch to English

1 टीम में 6 खिलाड़ी, 5 ओवर का मैच, पाकिस्तान है 5 बार का चैंपियन, भारत को 20 साल से खिताब का इंतजार

Hong Kong Sixes 2025 Schedule: साल 2005 में रीतिंदर सोढ़ी की कप्तानी में भारत ने हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीता था। इस ट्रॉफी को पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने 5-5 बार उठाई है।

Vivek Kumar Singh

Sep 19, 2025

Hong Kong Sixes 2025 Schedule
Hong Kong Sixes: दुनियाभर में कई क्रिकेट लीग खेले जा रहे हैं, जिनमें से आईपीएल ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग और वेस्टइंडीज के कैरेबियन प्रीमियर लीग भी काफी फेमस है। हालांकि इन सबसे पहले से शुरू हुआ एक टूर्नामेंट आज भी रोमांचक टूर्नामेंट्स की लिस्ट में शुमार है। 3 से 4 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के नियम फैंस को आकर्षित करते हैं। इस टूर्नामेंट का नाम हांगकांग सिक्सेस है, जो 1992 से खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 2005 में खिताब जीता था।

इस बार इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बड़ी खबर आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हांगकांग सिक्सेज 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। टूर्नामेंट का आयोजन 7-9 नवंबर को कॉव्लून क्रिकेट क्लब में होगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट में ज्यादातर क्रिकेट के नियम तो MCC के अनुसार ही होते हैं लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, जो लोगों को इस फॉर्मेट की ओर आकर्षित करते हैं। चलिए जानते हैं इस टूर्नामेंट के नियम।

Hong Kong सिक्सेस के नियम

आम क्रिकेट मैचों से सबसे अलग चीज ये है कि इस टूर्नामेंट के मैचों में 11-11 की बजाय 6-6 खिलाड़ियों वाली दो टीमें मैदान पर उतरती हैं। एक मैच में प्रत्येक टीम अधिकतम छह-गेंदों वाले 5 ओवर फेंकती हैं। फाइनल मुकाबले में एक ओवल में 8 गेंद फेंकी जाती है। विकेटकीपर को छोड़कर, विकेटकीपर को छोड़कर टीम के सभी खिलाड़ी को एक एक ओवर फेंकना होता है। वाइड और नो-बॉल को बल्लेबाजी पक्ष के लिए सामान्य अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद के रूप में गिना जाता है। लेकिन नो-बॉल के लिए कोई फ्री हिट नहीं है।

अगर 5 ओवर पूरे होने से पहले पाँच विकेट गिर जाते हैं, तो अंतिम बचा बल्लेबाज बल्लेबाजी करता रहता है और पाँचवाँ बल्लेबाज रनर की भूमिका निभाता है। वह हमेशा स्ट्राइक लेता है। छठा विकेट गिरने पर पारी पूरी हो जाती है।
बल्लेबाज 50 रन पर नॉट आउट हो जाते हैं। एक रिटायर्ड बल्लेबाज निचले क्रम के बल्लेबाजों के रिटायर होने या आउट होने के बाद क्रीज पर वापस आ सकता है।

2024 में कैसा रहा टीम इंडिया का प्रदर्शन

पिछले साल नवंबर में खेले गए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई 2007 वर्ल्डकप चैंपियन टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने की थी। टीम में स्टुअर्ट बिन्नी, मनोज तिवारी और केदार जाधव जैसे स्टार खिलाड़ी थे। टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में यूएई और पाकिस्तान से हारकर पहले ही दौर से बाहर हो गई थी।

Published on:

19 Sept 2025 03:40 pm

1 टीम में 6 खिलाड़ी, 5 ओवर का मैच, पाकिस्तान है 5 बार का चैंपियन, भारत को 20 साल से खिताब का इंतजार

