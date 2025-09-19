1 टीम में 6 खिलाड़ी, 5 ओवर का मैच, पाकिस्तान है 5 बार का चैंपियन, भारत को 20 साल से खिताब का इंतजार

आम क्रिकेट मैचों से सबसे अलग चीज ये है कि इस टूर्नामेंट के मैचों में 11-11 की बजाय 6-6 खिलाड़ियों वाली दो टीमें मैदान पर उतरती हैं। एक मैच में प्रत्येक टीम अधिकतम छह-गेंदों वाले 5 ओवर फेंकती हैं। फाइनल मुकाबले में एक ओवल में 8 गेंद फेंकी जाती है। विकेटकीपर को छोड़कर, विकेटकीपर को छोड़कर टीम के सभी खिलाड़ी को एक एक ओवर फेंकना होता है। वाइड और नो-बॉल को बल्लेबाजी पक्ष के लिए सामान्य अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद के रूप में गिना जाता है। लेकिन नो-बॉल के लिए कोई फ्री हिट नहीं है।