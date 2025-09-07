Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

राधिका आप्टे की ‘पार्च्ड’ 4 औरतों के शोषण, दोस्ती और आजादी की सशक्त कहानी

Radhika Apte Birthday: राधिका आप्टे ने थियेटर से अभिनय जगत में कदम रखा। उन्होंने किसी भी तरह की फिल्म करने से कभी परहेज नहीं किया। 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' से लेकर 'सिस्टर मिडनाइट' तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 07, 2025

Radhika Apte Birthday
पार्च्ड फिल्म के एक सीन में राधिका आप्टे। (फोटो सोर्स: IMDb)

Radhika Apte Birthday: फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के पहचान बनना आसान नहीं है। वो भी तब जब कि इंडस्ट्री में नेपोटिजम का बोल बाला है। आये दिन स्टारकिड्स इंडस्ट्री में लॉन्च हो रहे हैं कोई डायरेक्टर बन रहा है तो कोई एक्टर बनकर उभर रहा है। ऐसे में आज से 20 साल पहले एक लड़की ने फिल्म जगत में कदम रखा जिसका न ही कोई गॉडफादर था और ना ही वो किसी बड़े स्टार की फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मगर उसने अपने जबरदस्त अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में ऐसी पहचान बनाई है कि कोई उसको भुला नहीं सकता। आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जिसने खुद इंडस्ट्री में अपने बेबाक और बिंदास अंदाज वाली इमेज बनाई है। इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अभिनेत्री का नाम है राधिका आप्टे

बिंदास और बेबाक राधिका आप्टे (Radhika Apte Birthday)

राधिका आप्टे एक ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने थियेटर से अभिनय जगत में कदम रखा। उन्होंने किसी भी तरह की फिल्म करने से कभी परहेज नहीं किया। 'वाह लाइफ हो तो ऐसी' से लेकर 'सिस्टर मिडनाइट' तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। मगर आज हम बात करेंगे साल 2015 में आई राधिका आप्टे की पार्च्ड (Parched) फिल्म की सशक्त और मजबूत कहानी की और फिल्म में उनके किरदार की।

पार्च्ड फिल्म के एक सीन में राधिका आप्टे, सुरवीन चावला और त्रिष्ठा चैटर्जी। (फोटो सोर्स: IMDb)

लीना यादव द्वारा निर्देशित 'पार्च्ड' में महिलाओं की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर बात की गई है, फिर चाहे वो उनकी आजादी हो, उनका शोषण हो या फिर उनकी इच्छाएं। लीना यादव ने औरतों की जिंदगी को कहानी में ऐसे पिरोया है जिससे कहीं न कहीं हर महिला इत्तेफाक रखती है। हिंदी में पार्च्ड (Parched) का मतलब होता है- सूखा हुआ, शुष्क, या झुलसा हुआ। और इस फिल्म के जरिये लीना यादव ने रेगिस्तान की चार औरतों की बेरंग, दयनीय जिंदगी दिखाई है।

फिल्म की कहानी है गुजरात के कच्छ के एक छोटे से गांव की। जहां 4 औरतें रानी (तनिष्ठा चटर्जी) , जानकी (लेहर खान), लाजो (Radhika Apte) और बिजली (सुरवीन चावला) आपस में दोस्त हैं। चारों की जिंदगी की अलग-अलग कहानी है, मुश्किलें हैं, ख्वाहिशें है। मगर तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है आजादी। समाज के बंधनों से आजादी, अपने अस्तित्व की आजादी, खुलकर बोलने-हंसने और सांस लेने की आजादी। इन चारों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है।

क्या है किरदारों की कहानी?

पहला किरदार: गांव की एक औरत रानी जो एक विधवा है और अपने बेटे गुलाब की शादी दूसरे गांव की नाबालिग लड़की जानकी से करवा देती है। गुलाब अपनी पत्नी को बहुत मरता है। लेकिन रानी सबकुछ देख कर भी अनदेखा करती है। रानी एक दिन अपने बेटे से बोलती है कि, 'मर्द बनने से पहले, एक इंसान बन'।

पार्च्ड फिल्म के एक सीन में त्रिष्ठा चैटर्जी। (फोटो सोर्स: IMDb)

दूसरा किरदार: जानकी जिसकी शादी उसकी मर्जी के बिना होती है। वो अभी स्कूल में पढ़ ही रही है और शादी से बचने के लिए वो अपने लंबे बाल तक काट लेती है। मगर बावजूद इसके जानकी की शादी गुलाब से करवा दी जाती है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा को फिल्म में बखूबी दिखाया गया है।

पार्च्ड फिल्म के एक सीन में लहर खान। (फोटो सोर्स: IMDb)

तीसरा किरदार: बिजली, बिजली एक डांसर है और गांव में अकसर डांस प्रोग्राम करने के लिए आती है। इसके साथ ही वो एक सेक्स वर्कर भी है। वो बेबाक और बिंदास है। उसके बड़े-बड़े सपने हैं। वो आसमान में उड़ना चाहती है। वो भी शादी करना चाहती है।

पार्च्ड फिल्म के एक सीन में सुरवीन चावला। (फोटो सोर्स: IMDb)

पार्च्ड में राधिका आप्टे का किरदार

फिल्म का चौथा किरदार: लाजो, जो रानी की सहेली है। वो मां बनना चाहती है लेकिन नहीं बन पा रही है क्योंकि उसके पति गुलाब (रिद्धि सेन) में कमी है। मगर वही समाज की रूढ़िवादी सोच कि औरत में ही कमी है के चलते लाजो का पति उसको रोज मारता-पीटता है।

पार्च्ड फिल्म का एक सीन। (फोटो सोर्स: IMDb)

फिल्म में लाजो के किरदार में राधिका आप्टे ने जान डाल दी है। फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र से 20 साल बड़े आदिल हुसैन के साथ कई बोल्ड और न्यूड सीन्स दिए हैं। लाजो जब अपने पति के सामने अपनी यौन इच्छाओं को उजागर करती है तो उसका पति उसको बहुत मारता है। बाप न बन पाने का गुस्सा वो लाजो पर निकालता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए वो लाजो को बांझ बोलकर उसका अपमान करता है। मगर जब लाजो को उसकी सहेली बिजली से पता चलता है कि आदमी भी बांझ हो सकता है तो वो दूसरे आदमी (आदिल हुसैन) के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके साथ वो गर्भवती होती है। जब लाजो, गुलाब को बताती है कि वो गर्भवती है, तो गुलाब उसको बहुत मारता है, तब रानी आकर उसको बचाती है। इस हाथापाई में गुलाब आग में गिर जाता है। मगर रानी और लाजो वहां से भाग जाती हैं।

महिलाओं की कहानी पार्च्ड

पार्च्ड में महिलाओं के प्रति समाज में फैली कुप्रथाओं को दिखाया गया है जो उनके अस्तित्व के लिए घातक हैं। बाल विवाह, यौन शोषण, शारीरिक हिंसा, दहेज प्रथा, एक सेक्स वर्कर की जिंदगी जैसे कई मुद्दों पर बात की गई है। फिल्म में बात की गई है कि औरतों को भी अपनी जिंदगी खुलकर जीने का अधिकार है। उनकी भी इच्छाएं हैं। सिर्फ पुरुष की ही सेक्सुअल डिजायर नहीं होतीं, औरतों की भी इच्छाएं होती हैं अपने पार्टनर से।

पार्च्ड फिल्म के एक सीन में राधिका आप्टे, त्रिष्ठा चैटर्जी, लहर खान और सुरवीन चावला। (फोटो सोर्स: IMDb)

राधिका आप्टे और आदिल हुसैन स्टारर फिल्म 'पार्च्ड' के न्यूड सीन काफी चर्चा में रहे। इन सीन्स में दोनों एक्टर निर्वस्त्र दिखाई दिए थे। इस किरदार के लिए राधिका आप्टे ने बहुत मेहनत की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि आदिल हुसैन ने उनके साथ बोल्ड सीन देने से पहले पूछा था कि तुम्हारे ब्वॉयफ्रेंड का क्या? तब राधिका ने कहा था, वो शादीशुदा है। इसके बाद राधिका ने भी आदिल से यही सवाल किया था और जिसके जवाब में आदिल ने कहा था, 'कोई दिक्कत नहीं है।'

राधिका आप्टे की कई फिल्में ऐसी हैं, जिनमें उन्होंने इंटीमेट और बोल्ड सीन्स दिए हैं। राधिका ने अपने 20 साल के फिल्मी सफर में कई फिल्मों और वेबसीरीज में अभिनय किया लेकिन अगर उनकी बोल्ड फिल्म्स की बात करें तो 'पार्च्ड', 'द वेडिंग गेस्ट', 'फोबिया', 'हंटर', 'लस्ट स्टोरीज' और 'सिस्टर मिडनाइट' जैसी फिल्मों में उन्होंने न्यूड सीन्स तक दिए हैं। इसके अलावा राधिक OTT क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं. उन्होंने कई वेबसीरीज में भी काम किया है जैसे 'सेक्रेड गेम्स' और 'सिस्टर मिडनाइट'। राधिका की सिस्टर मिडनाइट अपने बॉस और न्यूड सीन्स की वजह से चर्चा में बनी रही है और OTT पर टॉप ट्रेंडिंग है।

आपको बता दें कि पार्च्ड का प्रीमियर 2015 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Toronto International Film Festival) के स्पेशल प्रेजेंटेशन सेक्शन में हुआ था। मगर इंडिया में ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। राधिका आप्टे की इस फिल्म को 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा चुका है और इसको 18 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं।

