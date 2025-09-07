राधिका आप्टे की ‘पार्च्ड’ 4 औरतों के शोषण, दोस्ती और आजादी की सशक्त कहानी

फिल्म में लाजो के किरदार में राधिका आप्टे ने जान डाल दी है। फिल्म में उन्होंने अपनी उम्र से 20 साल बड़े आदिल हुसैन के साथ कई बोल्ड और न्यूड सीन्स दिए हैं। लाजो जब अपने पति के सामने अपनी यौन इच्छाओं को उजागर करती है तो उसका पति उसको बहुत मारता है। बाप न बन पाने का गुस्सा वो लाजो पर निकालता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए वो लाजो को बांझ बोलकर उसका अपमान करता है। मगर जब लाजो को उसकी सहेली बिजली से पता चलता है कि आदमी भी बांझ हो सकता है तो वो दूसरे आदमी (आदिल हुसैन) के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके साथ वो गर्भवती होती है। जब लाजो, गुलाब को बताती है कि वो गर्भवती है, तो गुलाब उसको बहुत मारता है, तब रानी आकर उसको बचाती है। इस हाथापाई में गुलाब आग में गिर जाता है। मगर रानी और लाजो वहां से भाग जाती हैं।