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Ramleela Dusshera : यहां बोलते नहीं पात्र… इशारों में होती है पूरी रामलीला, दशहरे पर नहीं जलता रावण

Ramleela Dusshera : दूर्गापूजा की तैयारियां अपने चरम पर है। ऐसे में राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बिसाऊ की रामलीला की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। यहां 15 दिनों तक रामलीला चलती है। यहां की रामलीला गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। इस बारे में पढ़िए पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत

Oct 09, 2026

Ramlila Dusshera

बिसाऊ की अनोखी रामलीला (Photo: Rajasthan Patrika, Designed: ChatGpt)

Ramleela Dusshera: रामलीला आपने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई देखी होगी, लेकिन राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बिसाऊ की रामलीला ऐसी है, जहां राम और रावण की सेना आमने-सामने होती हैं, लेकिन कोई पात्र बोलता नहीं। सीता, लक्ष्मण, भरत ही नहीं, मंथरा और कैकेयी तक संवाद नहीं बोलते। पूरी रामलीला इशारों, नृत्य-मुद्राओं, ढोल-नगाड़ों और युद्ध के दृश्यों के जरिए मंचित की जाती है। इसी अनूठी परंपरा के कारण बिसाऊ की रामलीला को 'मूक रामलीला' के नाम से जाना जाता है। करीब 15 दिन चलने वाली इस रामलीला को देखने देशभर से लोग बिसाऊ पहुंचते हैं। बताया जाता है कि यह परंपरा 200 साल से भी अधिक पुरानी है।

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