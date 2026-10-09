Ramleela Dusshera : यहां बोलते नहीं पात्र… इशारों में होती है पूरी रामलीला, दशहरे पर नहीं जलता रावण

Ramleela Dusshera: रामलीला आपने देश के अलग-अलग हिस्सों में कई देखी होगी, लेकिन राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बिसाऊ की रामलीला ऐसी है, जहां राम और रावण की सेना आमने-सामने होती हैं, लेकिन कोई पात्र बोलता नहीं। सीता, लक्ष्मण, भरत ही नहीं, मंथरा और कैकेयी तक संवाद नहीं बोलते। पूरी रामलीला इशारों, नृत्य-मुद्राओं, ढोल-नगाड़ों और युद्ध के दृश्यों के जरिए मंचित की जाती है। इसी अनूठी परंपरा के कारण बिसाऊ की रामलीला को 'मूक रामलीला' के नाम से जाना जाता है। करीब 15 दिन चलने वाली इस रामलीला को देखने देशभर से लोग बिसाऊ पहुंचते हैं। बताया जाता है कि यह परंपरा 200 साल से भी अधिक पुरानी है।