रक्षाबंधन पर भाई-बहन की जोड़ी बनी शांति और साहस की अनोखी मिसाल, नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने का किया आह्वान

सुखमति और वेंकट, दोनों ही कुछ वर्ष पहले तक नक्सल संगठन में सक्रिय सदस्य थे। साल 2007 में, जब सलवा जुडूम के दौर में नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी, तब महज 10 साल की उम्र में सुखमति नक्सल संगठन में शामिल हो गई थीं। शुरुआत में वह भैरमगढ़ एरिया कमेटी में पीसीसी सदस्य रहीं और बाद में प्रमोशन पाकर ओडिशा भेज दी गईं। करीब 10 साल तक वह जंगलों में नक्सल गतिविधियों में संलग्न रहीं। इस दौरान उनके छोटे भाई वेंकट ने भी नक्सल संगठन का दामन थाम लिया।