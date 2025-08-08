राखियों से सजा बाजार… फैमिली पैक, लड्डू गोपाल और देवरानी-जेठानी राखियों की धूम! मिठाई-फलों की कीमतें भी होश उड़ा रही

रक्षाबंधन के मौके पर मिठाइयों के साथ.साथ फलों की भी डिमांड तेज हो गई है। सेव ₹100 से ₹200 प्रति किलो, नाशपाती ₹80 से ₹150 और अनार ₹150 तक बिक रहा है। वहीं, पानी वाला नारियल ₹40 से ₹70 तक में बाजार में उपलब्ध है। दूसरी ओर जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट फुल चल रहा है। सिंधी कैंप और ट्रांसपोर्ट नगर से निजी व सरकारी बसें खचाखच भरी हैं। रविवार और सोमवार तक यही ट्रैफिक बना रहने की संभावना है, जबकि ट्रेनें पहले से ही पूरी तरह बुक हैं। बात मिठाईयों की करें तो दो सौ रुपए किलो से लेकर एक हजार रुपए किलो तक में मिठाईयां उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्यौहार नहींए अपनों से जुड़ने और रिश्तों को नए रंग देने का उत्सव बन चुका है। बाजार की यह चमक और ट्रेंड्स यही इशारा कर रहे हैं कि इस बार का रक्षाबंधन यादगार होने वाला है।