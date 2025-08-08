Raksha Bandhan 2025: राजस्थान का यह परिवार अमेरिका में कैसे मनाता है रक्षाबंधन का त्योहार, जानिए

मीनाक्षी शिकागो में अध्यापिका हैं और उनके पति इंजीनियर हैं। उन्होंने बताया कि शिकागो के अंदर हजारों की संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं और सभी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक धूम होली और दीपावली की होती है। इस भारतीय त्योहार में अमेरिकी नागरिक भी शामिल होते हैं। साथ ही वहां के लीडर्स भी होली और दिवाली त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं।