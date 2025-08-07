Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर 95 साल बाद बन रहा ये दुर्लभ महासंयोग, जानिए राखी बांधने का श्रेष्ठ समय

Raksha Bandhan 2025: इस बार रक्षा बंधन का पर्व बेहद खास रहने वाला है। इस दिन 95 साल बाद वहीं दुर्लभ संयोग बन रहा है जो वर्ष 1930 में बना था। पंचांग के अनुसार, इस बार रक्षा बंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा, जब नक्षत्र, तिथि और योग 1930 के रक्षा बंधन जैसे ही होंगे। उस समय भी शनिवार था, और इस बार भी रक्षाबंधन शनिवार को ही आ रहा है।