Ramgarh Dam: क्या सच में छलकेगा रामगढ़ बांध ? विदेशी कंपनी और सरकार में करार… अतिक्रमणकारी क्यों बेचैन?

जवाब : अभी कंपनी की ओर से रामगढ़ बांध और बादलों के परीक्षण का काम किया जा रहा है। सितंबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि कृत्रिम बारिश के जरिये रामगढ़ बांध को किस तरह से भरा जा सकता है। कंपनी यह देखेगी कि बांध भराव के दौरान किस-किस तरह की परेशानियां हैं, जिनका समाधान करना जरूरी है। रिपोर्ट भेजने के बाद सरकार मंजूरी देगी तो अगले मानसून तक कंपनी की ओर से कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कंपनी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अगर सरकार मंजूरी देती है तो रामगढ़ बांध भरने की कवायद होगी। इसके लिए फिर दूसरा ड्रोन आएगा। यह ड्रोन करीब डेढ़ करोड़ रुपए कीमत का होगा। यह 20 से 100 किलो वजन क्षमता का होगा।