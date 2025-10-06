Red Onion Benefits : लाल प्याज कैसे कम करता है सूजन? जानें खाने का सही तरीका और फायदे

Red Onion Benefits : प्याज रसोई का एक जरूरी हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर भारतीय घर में होता है। चाहे दाल का तड़का लगाना हो या झटपट सलाद, मुट्ठी भर कटे हुए प्याज अक्सर उसमें शामिल हो ही जाते हैं! हालांकि हम में से ज्यादातर लोग प्याज को स्वाद का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं।