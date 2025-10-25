बिहार विधानसभा चुनाव 2025: गली-गली गूंज रहे ये नारे, कौन मारेगा बाजी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Photo - IANS)
Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। गांव, कस्बों और मोहल्लों में शारदा सिन्हा के महापर्व छठ की गीतों के साथ-साथ रिक्शों और ठेले पर लगे लाउड स्पीकर से चुनावी नारे भी सुनाई देने लगे हैं। वहीं, बिहार की राजनीति में भी नारों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई बार एक छोटा-सा नारा ही चुनाव की हवा का रुख बदल देता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से जनता को रिझाने के लिए नारे तय कर लिए हैं।
स्लोगन और नारे के मामले में बीते दो चुनाव से जदयू के नारे लोगों की जुबान पर बैठ रहे हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने नारा दिया है, '25 से 30 फिर से नीतीश, दो हज़ार पच्चीस, फिर से नीतीश'। इससे पहले 2015 में जदयू का स्लोगन था, 'बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो'। वहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने नारा दिया था, 'क्यों करें विचार, ठीक तो हैं नीतीश कुमार'।
बीजेपी ने राजद के कार्यकाल की याद दिलाते हुए इस बार चुनाव में, 'विकास बनाम विनाश' का नारा दिया है। वहीं, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, 'फिर एक बार एनडीए की सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार, जंगलराज को दूर रखेगा बिहार'। इस चुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी एक खास नारा दिया है, ‘25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश’।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद, भाकपा माले और कांग्रेस ने भी नारा दिया है। इंडिया गठबंधन के नारे हैं, 'वोट चोर गद्दी छोड़', 'इस बार परिवर्तन के लिए वोट करे', 'बदलो सरकार, बदलो बिहार'। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद का नारा है, 'बिहार के सभी युवाओं की जय है! इस बार तेजस्वी तय है!' बिहार मांगे ओरिजिनल तेजस्वी सरकार, ना कि बहानेबाज नकलची भाजपा नीतीश सरकार की मार।
बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने नारा दिया है, आ रहा है जन सुराज…, बिहार तैयार है -14 नवंबर को जनता का राज, जन सुराज आ रहा है। वहीं, लोजपा (रामविलास) का नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
