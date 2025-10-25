बिहार विधानसभा चुनाव 2025: गली-गली गूंज रहे ये नारे, कौन मारेगा बाजी?

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। गांव, कस्बों और मोहल्लों में शारदा सिन्हा के महापर्व छठ की गीतों के साथ-साथ रिक्शों और ठेले पर लगे लाउड स्पीकर से चुनावी नारे भी सुनाई देने लगे हैं। वहीं, बिहार की राजनीति में भी नारों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई बार एक छोटा-सा नारा ही चुनाव की हवा का रुख बदल देता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से जनता को रिझाने के लिए नारे तय कर लिए हैं।