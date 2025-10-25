Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: गली-गली गूंज रहे ये नारे, कौन मारेगा बाजी?

Bihar Assembly Election: चुनावी राजनीति के इतिहास में कई बार नारों ने पासा पलट दिया है। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू, राजद, बीजेपी और कांग्रेस नए-नए नारों के साथ चुनावी मैदान में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 25, 2025

pm modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Photo - IANS)

Bihar Assembly Election: बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। गांव, कस्बों और मोहल्लों में शारदा सिन्हा के महापर्व छठ की गीतों के साथ-साथ रिक्शों और ठेले पर लगे लाउड स्पीकर से चुनावी नारे भी सुनाई देने लगे हैं। वहीं, बिहार की राजनीति में भी नारों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कई बार एक छोटा-सा नारा ही चुनाव की हवा का रुख बदल देता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से जनता को रिझाने के लिए नारे तय कर लिए हैं।

25 से 30 फिर से नीतीश - JDU

स्लोगन और नारे के मामले में बीते दो चुनाव से जदयू के नारे लोगों की जुबान पर बैठ रहे हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने नारा दिया है, '25 से 30 फिर से नीतीश, दो हज़ार पच्चीस, फिर से नीतीश'। इससे पहले 2015 में जदयू का स्लोगन था, 'बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो'। वहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने नारा दिया था, 'क्यों करें विचार, ठीक तो हैं नीतीश कुमार'।

विकास बनाम विनाश - BJP

बीजेपी ने राजद के कार्यकाल की याद दिलाते हुए इस बार चुनाव में, 'विकास बनाम विनाश' का नारा दिया है। वहीं, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, 'फिर एक बार एनडीए की सरकार, फिर एक बार सुशासन की सरकार, जंगलराज को दूर रखेगा बिहार'। इस चुनाव में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी एक खास नारा दिया है, ‘25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश’।

वोट चोर गद्दी छोर - इंडिया गठबंधन

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद, भाकपा माले और कांग्रेस ने भी नारा दिया है। इंडिया गठबंधन के नारे हैं, 'वोट चोर गद्दी छोड़', 'इस बार परिवर्तन के लिए वोट करे', 'बदलो सरकार, बदलो बिहार'। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद का नारा है, 'बिहार के सभी युवाओं की जय है! इस बार तेजस्वी तय है!' बिहार मांगे ओरिजिनल तेजस्वी सरकार, ना कि बहानेबाज नकलची भाजपा नीतीश सरकार की मार।

बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने नारा दिया है, आ रहा है जन सुराज…, बिहार तैयार है -14 नवंबर को जनता का राज, जन सुराज आ रहा है। वहीं, लोजपा (रामविलास) का नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 02:13 pm

Published on:

25 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Patrika Special / बिहार विधानसभा चुनाव 2025: गली-गली गूंज रहे ये नारे, कौन मारेगा बाजी?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

इलाज के नाम पर लूट का कारोबार, स्वास्थ्य सेवा की डिग्रियां ज्यादा, ‘जमीर’ कम पड़ गया, खौफनाक सच…!

MP News
Patrika Special News

पूर्व CM अशोक गहलोत ने बिहार में चलाया ‘जादू’, 24 घंटे में बदल दिया पासा; कैसे बने कांग्रेस के संकटमोचक?

Former CM Ashok Gehlot
Patrika Special News

Divorce Plan : “मैं अपने धोखेबाज पति से तलाक चाहती हूं, लेकिन इसकी कीमत मेरे बच्चे को कितनी चुकानी पड़ेगी?”

Pre plan for divorce, cheater husband, important tips for divorce, talak kaise lete hai,
Patrika Special News

Bastar Hulki Dance: परंपरा की थाप पर थिरकता बस्तर… हुलकी नृत्य बना सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

Bastar Hulki Dance (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

हर घर की आवाज से ग्लोबल ब्रांड तक: भारतीय विज्ञापन जगत के लीजेंड पीयूष पांडे का ‘राजस्थान पत्रिका’ से था खास जुड़ाव

Ad Guru Piyush Pandey Shares A Great Connection With Patrika Group
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.