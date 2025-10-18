कैसे सबसे अलग है ‘टॉमहॉक’? रूस के तेल कारोबार को एक झटके में कर देगा ठप! यहां समझें ट्रंप-यूक्रेन की पूरी रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। इससे रूस पर दबाव बढ़ सकता है और युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि अगर रूस जंग खत्म नहीं करता है, तो ही यह फैसला लिया जाएगा 4 min read